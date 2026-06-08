Juan Luis Guerra celebró su cumpleaños rodeado del cariño y admiración de grandes artistas

Foto de archivo de Juan Luis Guerra durante un concierto. ( FUENTE EXTERNA )

El cariño que ha sembrado durante décadas en la música volvió a quedar en evidencia ayer domingo, 7 de junio, cuando decenas de artistas, colegas y admiradores llenaron las redes sociales de mensajes de felicitación para Juan Luis Guerra, quien celebra un nuevo año de vida convertido en uno de los máximos embajadores de la cultura dominicana ante el mundo.

Desde diferentes géneros y generaciones, figuras de la música latina aprovecharon la ocasión para expresar su afecto, respeto y admiración por el intérprete de "Bachata rosa", "La bilirrubina" y "Ojalá que llueva café", cuya trayectoria ha marcado a millones de personas dentro y fuera de República Dominicana.

Entre los primeros en enviar sus buenos deseos estuvo Ricardo Montaner, quien escribió: "Mi querido, celebro tu existencia. Dios, en su generosidad, nos regaló tu vida y tu talento para disfrutar cada día. Te quiero y bendigo".

El colombiano Carlos Vives también dedicó unas palabras al artista dominicano, recordando la colaboración que ambos realizaron juntos. "Mi querido Juan Luis, celebro tu vida y estoy agradecido de haber podido hacer esta canción juntos. Gracias por tu música y tu alegría. ¡Feliz cumpleaños!", expresó.

La rapera dominicana Melymel destacó la influencia que Guerra ha tenido en su vida personal y artística. "Salud y larga vida para mi ícono de la música dominicana, un mentor desde la niñez e inspiración para ofrecer lo mejor que puedo dar como persona y creativa", manifestó.

El dúo Tercer Cielo resumió el impacto generacional del cantautor con un mensaje cargado de reconocimiento: "Algunos cumplen años. Otros cumplen décadas inspirando generaciones enteras. Gracias por tantas canciones que ya son parte de la banda sonora de nuestras vidas".

Por su parte, el puertorriqueño Draco Rosa compartió una breve pero significativa dedicatoria: "Alegría de vivir 24/7".

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Las muestras de afecto también llegaron de parte de músicos cercanos a su trayectoria, como la pianista y directora musical Janina Rosado, quien le deseó "salud, felicidad y larga vida", mientras que Manny Cruz pidió para el artista "muchos años más de bendiciones y música".

Daniel Santacruz, Héctor Acosta "El Torito", Juliana O'Neal y Leslie Grace también se sumaron a las felicitaciones, resaltando el legado, la inspiración y la vigencia de una figura que ha trascendido fronteras gracias a una obra musical que forma parte del patrimonio cultural de América Latina.

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Nacido en Santo Domingo el 7 de junio de 1957, Juan Luis Guerra ha construido una de las carreras más exitosas de la música en español, acumulando premios internacionales, récords de ventas y el reconocimiento de varias generaciones.