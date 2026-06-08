La música y el cine mantienen una relación inseparable. Una escena memorable, un personaje icónico o un momento de tensión difícilmente alcanzan su máximo impacto sin el acompañamiento sonoro adecuado.

Bajo esa premisa, la Embajada de Francia en República Dominicana, la Dirección General de Cine (Dgcine), la Fundación Sinfonía y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) inauguraron este lunes los talleres "Música para cine" y "Jazz contemporáneo: From Song to Sound", una iniciativa orientada al fortalecimiento de la creación musical y la formación artística en el país.

La actividad, que se desarrolla en el Salón Multiusos del Edificio 3 de la Unphu, forma parte del programa "Marianne por la cultura dominicana", impulsado por la Embajada de Francia en RD para promover el intercambio cultural y el desarrollo de las industrias creativas.

Durante toda la semana, músicos, compositores, estudiantes y profesionales del sector participarán en jornadas intensivas de capacitación impartidas por especialistas del Conservatorio de París, quienes compartirán conocimientos sobre composición para cine, arreglos musicales, técnicas instrumentales e improvisación contemporánea.

Para Silvestre (Sly) de Moya, coordinador de la Licenciatura en Música de la Unphu, la iniciativa representa una oportunidad estratégica para seguir fortaleciendo el talento local en un momento de expansión de la industria audiovisual dominicana.

"Estos talleres están enfocados en dos áreas fundamentales: la composición y los arreglos para cine, y el desarrollo de técnicas e improvisación instrumental", explicó De Moya.

"Son dos experiencias formativas impartidas por profesores del Conservatorio de París, especialistas en sus respectivas áreas, que compartirán durante toda la semana herramientas y conocimientos con los participantes".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/taller-de-musica-79742f51.jpg Imagen del taller "Música para Cine", en el que participan estudiantes de la UNPHU. (Diario Libre / Steven Curiel)

El académico destacó que la propuesta responde al crecimiento sostenido que ha experimentado el sector cinematográfico nacional durante la última década.

"Lo que tiene que ver con el cine es una tendencia en crecimiento. La industria audiovisual dominicana ha experimentado un desarrollo enorme en los últimos diez años y, dentro de ese contexto, la música juega un papel determinante. Las bandas sonoras, los soundtracks y la composición musical son elementos fundamentales para cualquier producción cinematográfica", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/silvestre-sly-moya2-58651afb.jpg Silvestre (Sly) de Moya, coordinador de la Licenciatura en Música de la Unphu. (Diario Libre / Steven Curiel)

La música como protagonista invisible

De Moya considera que uno de los grandes retos de la formación musical contemporánea es desarrollar artistas capaces de dominar tanto la interpretación académica como la improvisación y la creación.

"Tenemos músicos clásicos con una sólida formación en lectura e interpretación, y músicos contemporáneos con grandes habilidades de improvisación. Lo que buscamos es integrar ambas fortalezas para que los estudiantes puedan desarrollar una formación más completa", señaló.

Al hablar de la importancia de la música en el cine, fue enfático: "Imagínese una película como Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter o Gladiador sin su banda sonora. Sería una experiencia completamente diferente. La música crea atmósferas, acompaña personajes, genera tensión y ayuda a contar la historia. Es una herramienta narrativa esencial".

Una industria con oportunidades crecientes

El coordinador de la Licenciatura en Música entiende que el crecimiento del cine dominicano abre nuevas posibilidades para compositores, arreglistas e instrumentistas interesados en trabajar en producciones audiovisuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/taller-de-musica1-f010a974.jpg Imagen del taller "Música para Cine", en el que participan estudiantes de la UNPHU. (Diario Libre / Steven Curiel)

"Lo que se busca es formar compositores para cine, para publicidad, para documentales, para cortometrajes. Hay una necesidad creciente de profesionales preparados para asumir esos desafíos", indicó.

Asimismo, resaltó que República Dominicana cuenta con una sólida tradición cultural que favorece el desarrollo de nuevos talentos.

"Santo Domingo posee una riqueza cultural extraordinaria. Tenemos una historia musical que ha permitido que artistas como Michel Camilo, Juan Luis Guerra, Los Hermanos Rosario o Eddie Herrera alcancen reconocimiento internacional. Existe talento y existe capacidad para competir en cualquier escenario".

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Mirando hacia Francia

Más allá de la capacitación inmediata, De Moya explicó que la colaboración con el Conservatorio de París busca abrir nuevas puertas académicas para los estudiantes dominicanos.

"Nuestra aspiración es consolidar una alianza que permita intercambios estudiantiles, proyectos conjuntos y eventualmente programas de doble titulación. Sería extraordinario que nuestros estudiantes pudieran comenzar su formación aquí y continuarla en Francia".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/silvestre-sly-moya4-387c223a.jpg Silvestre (Sly) de Moya, coordinador de la Licenciatura en Música de la Unphu, posa para Diario Libre. (STEVEN CURIEL)

Para el académico, iniciativas como estos talleres demuestran que la inversión en cultura y educación artística genera beneficios que trascienden el ámbito creativo.

"Cuando una persona visita un país, viene a conocer su cultura, su música, su gastronomía y su historia. La cultura es una de las principales cartas de presentación de cualquier nación ante el mundo", concluyó.