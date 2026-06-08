El cantautor dominicano Yasser Tejeda tiene motivos de sobra para celebrar.

Su canción Todo va a marchar, incluida en su álbum La Madrugá (2023), forma parte de la banda sonora de Office Romance, la comedia romántica de Netflix estrenada el viernes 5 de junio, protagonizada por Jennifer López y Brett Goldstein y dirigida por Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again).

Además del tema original, Tejeda adaptó dos clásicos internacionales -Dim All the Lights, de Donna Summer, en merengue, y Fade Into You, de Macy Gray, en bachata- para recrear el ambiente dominicano en las escenas rodadas en Samaná.

Desde Nueva York, el músico habló para Diario Libre sobre cómo se dio esta oportunidad, qué significó verla en pantalla y qué viene en su agenda para el resto del año.

—¿Cómo se dio el acercamiento con la producción de Office Romance?

Todo empezó el año pasado. Yo estaba en la República Dominicana promocionando mi concierto en el Hard Rock Café -eso fue en febrero- cuando recibí un correo electrónico de una music supervisor que decía que les interesaba explorar la posibilidad de tener mi música en una película.

Yo no lo podía creer. Se lo mandé a mi mánager, ella tuvo una llamada con ellos y todo se movió súper rápido: en febrero llegó el contacto, en marzo ya estábamos en el estudio, en abril grabamos y en mayo también grabamos en la República Dominicana.

Me siento muy afortunado de que eligieran Todo va a marchar, una canción positiva, con ese mensaje de que todo va a estar bien sin importar lo que pase. Está en mi disco La Madrugá, lanzado en 2023, y es una composición mía al 100 %. Se volvieron locos con esa canción.

Y luego me dijeron que también querían que yo, con ese sazón que tiene mi música, le diera ese toque a dos canciones más: Dim All the Lights, de Donna Summer, que hice en merengue y que suena en la escena del restaurante cuando los personajes ya están en la República Dominicana bailando, y Fade Into You, de Macy Gray, que arreglé en bachata para darle ese contexto dominicano.

Fue muy lindo estar ahí, compartir con esos profesionales de Hollywood y hablarles de nuestra cultura, especialmente estando en Samaná.

—¿Cómo fluyó la dinámica con el equipo de producción y el elenco?

Fluyó súper bien. Lo que pasó antes de todo eso es que la music supervisor estaba buscando músicos jóvenes dominicanos, llamó a una disquera aquí en Nueva York, la disquera recomendó varios artistas y yo estaba en la lista.

Ahí fue que vieron mi Tiny Desk y el director dijo: “Esta banda se ve muy bien en cámara, yo necesito a esos muchachos, suenan increíbles”.

Cuando estábamos grabando en Dominicana, el ambiente fue muy amigable, muy jovial, muy buena onda. Imagínate, estábamos en Samaná, en un resort, todo el mundo tranquilo y contento.

El director Ol Parker es muy humilde, le encantaba hacer chistes todo el tiempo, así que el ambiente fue muy relajado, sin ninguna presión. Me encantó ver crew dominicano allá, gente que me conocía.

Al final compartimos con casi todo el elenco y antes de irnos hicimos una fiestecita, tocamos y todo el mundo bailó y la pasó genial. Como te dije: un sueño hecho realidad.

—Más allá de tu presencia física, la película lleva el merengue, la bachata y la cultura dominicana a una plataforma global. ¿Qué significa eso para ti?

Es un honor enorme poder estar en la pantalla de Netflix en este tipo de producciones. Mi tema original, Todo va a marchar, suena durante dos minutos y doce segundos justo cuando los personajes aterrizan en el país.

Y luego vienen las adaptaciones en merengue y bachata, y se siente el flow de mi estilo, no suena nada forzado.

Es muy lindo que estas plataformas, además de mostrarme a mí con mi banda, también estén promoviendo la música dominicana, la cultura dominicana y el turismo, porque las tomas de República Dominicana que hay en esa película son increíbles.

—¿Cuál fue tu reacción cuando viste la película el viernes?

Estaba llorando. Súper emocionado porque es mi primera vez en una película de Netflix y con esa exposición. A veces cuando aparecen músicos en las películas, salen al fondo, medio borrosos.

Aquí la escena es completa, uno se da cuenta claramente que soy yo con mi banda. Me sentí muy alegre y también fue una confirmación de esa fe que uno tiene, de esa apuesta en el talento y en la música.

Ser músico independiente no es fácil. Ser músico independiente que vive aquí en Nueva York llevando la bandera de su cultura… no es fácil.

Hay muchos días que uno se levanta sin saber qué va a pasar. Y estar en Netflix es una confirmación de la fe que uno apuesta a su talento, su música y en mi cultura.

—¿Qué le dirías al público criollo para que vea Office Romance?

Que vaya a Netflix, busque Office Romance con Jennifer López y Brett Goldstein, para que me vean, para que vean la República Dominicana y para que escuchen mi música. Y también porque la película está muy buena: es una comedia romántica, pero bien chévere.

Me gustó mucho la forma en que el director cuenta la historia, el storytelling está muy bien logrado. Así que invito a todo el mundo a verla y que me manden un screenshot cuando me vean.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/screen-shot-2026-06-07-at-60452-pm-8a586586.png El cantautor dominicano Yasser Tejeda. (MELISSA ISABEL)

"Es muy lindo que estas plataformas, además de mostrarme a mí con mi banda, también estén promoviendo la música dominicana, la cultura dominicana y el turismo, porque las tomas de República Dominicana que hay en esa película son increíbles" Yasser Tejeda Cantautor dominicano “

—¿Qué viene en tu agenda para el resto del año?

Gracias a Dios, este verano en Nueva York tenemos varias presentaciones. El viernes 5 de junio, tocamos en el festival Bronx River Sounds.

El 18 de junio voy a hacer mi primer tributo acústico a Luis Días -toqué con él por dos años, entre 2006 y 2007, y es una gran influencia en mi forma de tocar guitarra y de componer-.

Quiero hacer este tributo cada año en junio porque él nació el 21 de ese mes. Lo haré en la Keith Smith Gallery, en el Lower East Side de Nueva York, y ya mucha gente me pregunta cuándo lo llevaré a República Dominicana, así que eso se está cocinando.

El 26 de junio estaré en National Sawdust, un gran venue en Brooklyn, dentro de la serie Young Masters del New York Music Series. En julio toco en Queens y el 14 de agosto hago una fiesta y concierto de aniversario de mi primer disco, que cumple 17 años.

Siempre tengo a Dominicana en la mira; hay cosas para el otoño, pero cuando esté todo concreto lo compartiré.