Jarabe de Palo recuerda a Pau Donés a seis años de su partida con un emotivo homenaje audiovisual
La banda lanzó dos listas oficiales en Spotify para mantener vivo el legado musical de su fundador
Seis años después de la muerte de Pau Donés, la banda española Jarabe de Palo volvió a rendir homenaje a su fundador con la publicación de un emotivo video conmemorativo y el lanzamiento de dos nuevas listas oficiales en Spotify.
A través de sus redes sociales, la agrupación recordó este 9 de junio al cantante, compositor y líder de la banda, fallecido en 2020 tras una prolongada lucha contra el cáncer.
El mensaje estuvo acompañado por un audiovisual que formó parte de la Gira Homenaje a Pau, realizada entre 2024 y 2025, y que se proyectaba durante los conciertos como uno de los momentos más emotivos de cada presentación.
"Hoy 9 de junio se cumplen seis años desde que Pau se marchó, pero su energía y su recuerdo siguen intactos", expresó la banda en una publicación dirigida a sus seguidores.
El video recopila imágenes y recuerdos de más de tres décadas de trayectoria artística, marcadas por la música, los viajes, la amistad y la conexión que Pau Donés construyó con millones de seguidores a través de canciones que se convirtieron en parte de la banda sonora de varias generaciones.
Como parte de la conmemoración, Jarabe de Palo también puso a disposición del público dos nuevas listas oficiales en Spotify: Setlist - Gira Homenaje a Pau 2024-25 y Jarabe On The Road, una selección musical que recoge algunos de los temas más representativos del repertorio de la agrupación.
La iniciativa busca prolongar el vínculo entre la música de Donés y sus admiradores, reafirmando el impacto de un legado artístico que continúa vigente dentro y fuera de España.
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- Pau Donés fundó Jarabe de Palo en 1996 y alcanzó reconocimiento internacional con éxitos como La Flaca, Depende, Bonito y Agua. Su obra se distinguió por letras de corte reflexivo y optimista, una filosofía de vida que el músico mantuvo incluso durante los años más difíciles de su enfermedad.
Seis años después de su partida, la banda y sus seguidores continúan encontrando en sus canciones una forma de celebrar su memoria. Como recordó el grupo al cierre de su mensaje: "Porque la música no para... Mucho más, mucho mejor".