Jarabe de Palo recuerda a Pau Donés a seis años de su partida con un emotivo homenaje audiovisual

Jarabe de Palo recordó a Pau Donés al cumplirse seis años de su fallecimiento, compartiendo un video de la gira homenaje realizada entre 2024 y 2025 y nuevas listas musicales para sus seguidores. ( FUENTE EXTERNA )

Seis años después de la muerte de Pau Donés, la banda española Jarabe de Palo volvió a rendir homenaje a su fundador con la publicación de un emotivo video conmemorativo y el lanzamiento de dos nuevas listas oficiales en Spotify.

A través de sus redes sociales, la agrupación recordó este 9 de junio al cantante, compositor y líder de la banda, fallecido en 2020 tras una prolongada lucha contra el cáncer.

El mensaje estuvo acompañado por un audiovisual que formó parte de la Gira Homenaje a Pau, realizada entre 2024 y 2025, y que se proyectaba durante los conciertos como uno de los momentos más emotivos de cada presentación.

"Hoy 9 de junio se cumplen seis años desde que Pau se marchó, pero su energía y su recuerdo siguen intactos", expresó la banda en una publicación dirigida a sus seguidores.

El video recopila imágenes y recuerdos de más de tres décadas de trayectoria artística, marcadas por la música, los viajes, la amistad y la conexión que Pau Donés construyó con millones de seguidores a través de canciones que se convirtieron en parte de la banda sonora de varias generaciones.

Como parte de la conmemoración, Jarabe de Palo también puso a disposición del público dos nuevas listas oficiales en Spotify: Setlist - Gira Homenaje a Pau 2024-25 y Jarabe On The Road, una selección musical que recoge algunos de los temas más representativos del repertorio de la agrupación.

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La iniciativa busca prolongar el vínculo entre la música de Donés y sus admiradores, reafirmando el impacto de un legado artístico que continúa vigente dentro y fuera de España.

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Pau Donés fundó Jarabe de Palo en 1996 y alcanzó reconocimiento internacional con éxitos como La Flaca, Depende, Bonito y Agua. Su obra se distinguió por letras de corte reflexivo y optimista, una filosofía de vida que el músico mantuvo incluso durante los años más difíciles de su enfermedad.

Seis años después de su partida, la banda y sus seguidores continúan encontrando en sus canciones una forma de celebrar su memoria. Como recordó el grupo al cierre de su mensaje: "Porque la música no para... Mucho más, mucho mejor".

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