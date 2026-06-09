Bellaco apuesta por conquistar un lugar en el dembow dominicano

Tras conectar de forma orgánica en TikTok, Bellaco impulsa una nueva etapa en su carrera de la mano de Cuero Macho, con un dembow pegajoso, alejado de la violencia y una próxima colaboración con Tokischa.

Sin campaña, sin pauta, sus canciones se multiplicaron en TikTok a través de usuarios que las grabaron, las bailaron y las hicieron circular antes de que el algoritmo tuviera algo que ver.

"Cuando vi los videos en TikTok no me lo creía, porque todo empezó en una habitación con tres personas. Ver que ya había más gente cantando y bailando mi música me hizo sentir que eso era lo que yo quería: que a la gente le gustara lo que canto", afirma Bellaco.

Ese movimiento espontáneo hoy lo coloca en un momento clave. El artista dominicano prepara Bájala pal bloque, una colaboración con Tokischa, una de las figuras dominicanas de mayor proyección internacional, y cuenta con el respaldo de Cuero Macho, plataforma que gestionó su llegada a los espacios y artistas que hoy definen esta etapa.

Para Bellaco, el acercamiento con Tokischa fue inesperado, especialmente porque fue la propia artista quien lo contactó. "Nunca pensé que Tokischa me tiraría para colaborar. Cuando vi su mensaje no me lo creí. Crecí escuchando su música, así que para mí fue algo muy fuerte", expresa el artista.

De la mano de Cuero Macho, Bellaco llegó a la cabina de DJ Scuff, una de las plataformas más importantes para los nuevos exponentes del dembow dominicano.

"El día que fui a la cabina me puse nervioso, porque sabía que ahí van muchos artistas importantes. No quería hacerlo mal, porque estaban apostando a mí. Pero di lo mejor", recuerda.

Durante esa misma jornada recibió el respaldo de Lomiiel, quien lo presentó ante la audiencia y le dio apoyo público, un gesto que Bellaco agradece como parte de las conexiones que han impulsado esta etapa de su carrera.

Bellaco apuesta por un dembow pegajoso, directo y bailable. Su música mantiene el saoco y la energía de la calle, pero sin sostenerse en referencias a armas, drogas o delincuencia.

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Actualmente, Bellaco trabaja en nueva música y próximos lanzamientos junto a otros artistas del género. Para él, todo este momento se resume en una frase: "Dios con nosotros".

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