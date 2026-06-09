Cabarete Jazz Festival celebra exitosa y vibrante segunda edición
Alfredo Rodríguez, Cimafunk, Los Amigos Invisibles, iLe, GIA FU y Sandy Gabriel encabezaron una cartelera que cautivó al público
El Cabarete Jazz Festival regresó con éxito como uno de los encuentros culturales y musicales más importantes del Caribe, convirtiéndose en una experiencia donde la música, la naturaleza y la identidad del destino se unieron en un mismo escenario.
La cartelera de esta nueva entrega volvió a colocar a Cabarete en el mapa musical internacional con las presentaciones de los artistas cubanos, Alfredo Rodríguez, quien presentó canciones como "Bésame mucho" y "Guantanamera"; Cimafunk, con temas como "Me Voy" y "Rómpelo"; mientras que la banda venezolana, Los Amigos Invisibles sumó éxitos como "En 4", "Sexy", "Mentiras", "La Vecina", entre otros.
Además, iLe, de Puerto Rico, quien interpretó sencillos como "Desde Aquí" y "Un Amor de la calle", y el dominicano, Sandy Gabriel contagió al público con la energía de su Jazz Ensemble. El cierre estuvo a cargo de GIA FU, con una sesión de DJ con vinilos.
La apertura estuvo a cargo de Bachata Academy, iniciativa musical con sede en Cabarete dedicada a la formación de niños y jóvenes en la música bachata.
El Cabarete Jazz Festival, una producción de Cabarete Tango, empresa que apuesta a posicionar Cabarete como un destino integral de cultura, gastronomía, desarrollo inmobiliario, deportes acuáticos y lujo natural frente al mar, donde el arte convive con el viento, las olas y una comunidad cosmopolita única en la región.
Más que un concierto, el Cabarete Jazz Festival es una celebración de la cultura, el arte y la libertad creativa, en un entorno natural privilegiado, donde el público vive la buena música en chancletas, bajo el cielo de Cabarete.