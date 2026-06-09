×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cabarete Jazz Festival
Cabarete Jazz Festival

Cabarete Jazz Festival celebra exitosa y vibrante segunda edición

Alfredo Rodríguez, Cimafunk, Los Amigos Invisibles, iLe, GIA FU y Sandy Gabriel encabezaron una cartelera que cautivó al público

    Expandir imagen
    Cabarete Jazz Festival celebra exitosa y vibrante segunda edición
    Artistas como Sandy Gabriel ofrecieron un espectáculo encantador en Cabarete Jazz Festival. (FUENTE EXTERNA)

    El Cabarete Jazz Festival regresó con éxito como uno de los encuentros culturales y musicales más importantes del Caribe, convirtiéndose en una experiencia donde la música, la naturaleza y la identidad del destino se unieron en un mismo escenario.

    La cartelera de esta nueva entrega volvió a colocar a Cabarete en el mapa musical internacional con las presentaciones de los artistas cubanos, Alfredo Rodríguez, quien presentó canciones como "Bésame mucho" y "Guantanamera"; Cimafunk, con temas como "Me Voy" y "Rómpelo"; mientras que la banda venezolana, Los Amigos Invisibles sumó éxitos como "En 4", "Sexy", "Mentiras", "La Vecina", entre otros.

    Además, iLe, de Puerto Rico, quien interpretó sencillos como "Desde Aquí" y "Un Amor de la calle", y el dominicano, Sandy Gabriel contagió al público con la energía de su Jazz Ensemble. El cierre estuvo a cargo de GIA FU, con una sesión de DJ con vinilos.

    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    El Cabarete Jazz Festival es una celebración de la cultura, el arte y la libertad creativa.
    El Cabarete Jazz Festival es una celebración de la cultura, el arte y la libertad creativa.

      La apertura estuvo a cargo de Bachata Academy, iniciativa musical con sede en Cabarete dedicada a la formación de niños y jóvenes en la música bachata.

      RELACIONADAS

      El Cabarete Jazz Festival, una producción de Cabarete Tango, empresa que apuesta a posicionar Cabarete como un destino integral de cultura, gastronomía, desarrollo inmobiliario, deportes acuáticos y lujo natural frente al mar, donde el arte convive con el viento, las olas y una comunidad cosmopolita única en la región.

      Expandir imagen
      Infografía
      El músico dominicano Sandy Gabriel.

      Más que un concierto, el Cabarete Jazz Festival es una celebración de la cultura, el arte y la libertad creativa, en un entorno natural privilegiado, donde el público vive la buena música en chancletas, bajo el cielo de Cabarete.

      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.