Chiquito Team Band participará por cuarto año consecutivo en el Salsa Fest Veracruz

La agrupación dominicana Chiquito Team Band formará parte del cartel artístico del Salsa Fest Veracruz 2026, que se celebrará del 12 al 14 de junio en el Salsódromo de Boca del Río.

La orquesta se presentará el viernes 12 de junio, en lo que constituye su cuarta participación consecutiva en el festival, uno de los principales encuentros dedicados a la salsa en México.

En esta edición, Chiquito Team Band será la única agrupación dominicana incluida en la programación del evento, que cada año reúne a miles de asistentes y a artistas de distintos países.

Rafael Berroa (Chiquito) y Enmanuel Frías, líderes de la agrupación, atribuyen la acogida del público mexicano a temas como Ojitos Mexicanos, Que Rico la Ponen, Nos Desacatamos, Opao, Lupita y No Eres Una Más, canciones que forman parte habitual de su repertorio en ese país.

"México siempre nos ha recibido con mucho respeto. Regresar al Salsa Fest representa una oportunidad para reencontrarnos con un público que ha seguido nuestro trabajo durante años", expresaron los músicos.

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El Salsa Fest Veracruz se ha consolidado como una plataforma para la difusión de la salsa y reúne anualmente a exponentes del género procedentes de distintos mercados de América Latina.

se ha consolidado como una plataforma para la difusión de la y reúne anualmente a exponentes del género procedentes de distintos mercados de América Latina. La participación de Chiquito Team Band en esta nueva edición forma parte de la agenda internacional que desarrolla la agrupación, la cual mantiene una presencia constante en escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa.

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