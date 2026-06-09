Robinson Hernández: el dominicano detrás de grandes éxitos de la música latina

El productor, compositor y guitarrista dominicano Robinson Hernández. ( FUENTE EXTERNA )

El productor,dominicanocontinúa involucrado en diversos proyectos dentro de la industria musical, participando en produccionesdiscográficas y colaboraciones con artistas dey otros países.

Recientemente, Hernández produjo el nuevo álbum del bachatero Kiko Rodríguez, lanzado al público el pasado viernes. También participó en la producción del tema "Tu Mundo Cambió", interpretado por Milly Quezada, canción que recibió certificación de Disco de Oro por parte de la RIAA.

Actualmente trabaja en la producción del álbum de JACÓ (Miguel Ángel Fulgencio de la Rosa), un joven artista oriundo de Hato Mayor que ha ganado visibilidad en redes sociales por interpretar clásicos de la bachata. En este proyecto, Hernández también se desempeña como director musical.

Trayectoria

Nacido en Cotuí, Robinson Hernández mostró interés por la música desde temprana edad. A los 15 años se trasladó a Santo Domingo, donde comenzó a desarrollarse como guitarrista, arreglista y productor.

A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Prince Royce, Zacarias Ferreira, Alex Bueno, Joe Veras, Elvis Martínez, Andy Andy, Luis Miguel del Amargue y Héctor Acosta "El Torito".

Asimismo, Pavel Núñez, Yoskar Sarante, Henry Santos, Toby Love, Grupo Optimo, Karlos Rose, Bachata Heightz, Fernando Villalona, Milly Quezada, Los Ilegales, Miriam Cruz, Eddy Herrera y Sergio Vargas.

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Su experiencia también incluye colaboraciones en proyectos de artistas internacionales como Chayanne, Maluma, Carlos Rivera, Aventura, Leslie Grace, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Wisin & Yandel, Alejandro Fernández, Fonseca, Christian Castro, Paulina Rubio, Thalía, David Bisbal, Farruko, Tito El Bambino, Rakim & Ken-Y y Elvis Crespo.

Entre los cargos que ha ocupado figura el de manager general y director musical de Luis Miguel del Amargue entre 2008 y 2014. Además, ha participado en producciones que han recibido nominaciones a Premios Soberano, Latin Grammy y Latin Billboard.

Hernández también ha trabajado en producciones discográficas como "Phase II", de Prince Royce, junto a Sergio George; "Lloviendo Estrellas", de Leslie Grace; "El Amor", de Zacarias Ferreira, y varios álbumes de Andy Andy, Elvis Martínez y Luis Miguel del Amargue.

En la actualidad, el productor dominicano desarrolla nuevos proyectos musicales desde República Dominicana, donde reside.

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