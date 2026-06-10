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Ana Isabelle
Ana Isabelle

Ana Isabelle y Alex Zurdo presentan "Pa´ Lante Voy", tema de la película Fight Back

La canción forma parte de la banda sonora de la primera película creada, producida y protagonizada por la artista puertorriqueña

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    Ana Isabelle y Alex Zurdo presentan "Pa´ Lante Voy", tema de la película Fight Back
    Ana Isabelle y Alex Zurdo colaboran en "Pa´ Lante Voy", tema incluido en la banda sonora de Fight Back, película creada, producida y protagonizada por la artista puertorriqueña. (FUENTE EXTERNA)

    La actriz y cantante puertorriqueña Ana Isabelle lanzó "Pa´ Lante Voy", una colaboración junto al artista urbano cristiano Alex Zurdo que forma parte de la banda sonora de Fight Back, película que marca su debut como creadora y productora para la pantalla grande.

    El sencillo ya está disponible en plataformas digitales y acompaña la historia de Fight Back, una producción en la que Ana Isabelle también ocupa el papel protagónico. La película cuenta además con las actuaciones de Orlando Jones y Daniel Lugo.

    Según la información compartida por la producción, la canción aborda temas relacionados con la perseverancia y la superación personal, elementos que también forman parte de la trama del largometraje.

    Con una trayectoria de más de dos décadas en la actuación, la música y el teatro, Ana Isabelle ha participado en producciones de cine, televisión y musicales tanto en Puerto Rico como en el extranjero. Entre sus trabajos figuran la adaptación cinematográfica de West Side Story, dirigida por Steven Spielberg, y la serie española Marbella.

    Su filmografía incluye títulos como Imprisoned, Dementia 13, FBI: Most Wanted, Younger, Will Trent, The Eyes, Seasons of Love y Killing Castro.

    En el teatro musical ha participado en producciones como Evita, I Like It Like That y West Side Story. Además, ha desarrollado una carrera musical que la ha llevado a colaborar con artistas como Cristian Castro, José Feliciano y Luis Fonsi.

    Más

    • Actualmente, Ana Isabelle forma parte del jurado del programa musical Objetivo Fama, mientras continúa desarrollando proyectos en la música, el cine y la televisión.
    • "Pa´ Lante Voy", junto a Alex Zurdo, forma parte de los contenidos musicales que acompañarán el estreno de Fight Back.
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