Ana Isabelle y Alex Zurdo presentan "Pa´ Lante Voy", tema de la película Fight Back
La canción forma parte de la banda sonora de la primera película creada, producida y protagonizada por la artista puertorriqueña
La actriz y cantante puertorriqueña Ana Isabelle lanzó "Pa´ Lante Voy", una colaboración junto al artista urbano cristiano Alex Zurdo que forma parte de la banda sonora de Fight Back, película que marca su debut como creadora y productora para la pantalla grande.
El sencillo ya está disponible en plataformas digitales y acompaña la historia de Fight Back, una producción en la que Ana Isabelle también ocupa el papel protagónico. La película cuenta además con las actuaciones de Orlando Jones y Daniel Lugo.
Según la información compartida por la producción, la canción aborda temas relacionados con la perseverancia y la superación personal, elementos que también forman parte de la trama del largometraje.
Con una trayectoria de más de dos décadas en la actuación, la música y el teatro, Ana Isabelle ha participado en producciones de cine, televisión y musicales tanto en Puerto Rico como en el extranjero. Entre sus trabajos figuran la adaptación cinematográfica de West Side Story, dirigida por Steven Spielberg, y la serie española Marbella.
Su filmografía incluye títulos como Imprisoned, Dementia 13, FBI: Most Wanted, Younger, Will Trent, The Eyes, Seasons of Love y Killing Castro.
En el teatro musical ha participado en producciones como Evita, I Like It Like That y West Side Story. Además, ha desarrollado una carrera musical que la ha llevado a colaborar con artistas como Cristian Castro, José Feliciano y Luis Fonsi.
Más
- Actualmente, Ana Isabelle forma parte del jurado del programa musical Objetivo Fama, mientras continúa desarrollando proyectos en la música, el cine y la televisión.
- "Pa´ Lante Voy", junto a Alex Zurdo, forma parte de los contenidos musicales que acompañarán el estreno de Fight Back.