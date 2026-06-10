Bombillo, Sonia Cabral y Fidel Conga unen sus voces en "El Son Vive"
La producción de Raphy D´Oleo Management refuerza el legado del son dominicano tras una exitosa temporada de conciertos.
El son dominicano suma una nueva propuesta musical con el lanzamiento de "El Son Vive", un tema que reúne a tres de los más destacados exponentes del género: Bombillo, Sonia Cabral y Fidel Conga, en una producción concebida para exaltar la riqueza y vigencia de una de las expresiones musicales más auténticas de la cultura nacional.
La canción surge de la inspiración de los compositores Raphy D´Oleo y Mario Díaz, quienes plasmaron en esta obra un homenaje al legado sonero dominicano, apostando por una propuesta que une experiencia, tradición y calidad interpretativa.
La producción general está a cargo de Raphy D´Oleo Management, firma que ha desarrollado importantes iniciativas orientadas a la promoción de la música popular dominicana.
El lanzamiento adquiere un significado especial al producirse poco después de que Bombillo, Sonia Cabral y Fidel Conga concluyeran una exitosa temporada de conciertos en Lungomare Bar & Lounge, donde durante varios meses conectaron con el público a través de presentaciones que reafirmaron la vigencia y el poder de convocatoria del son dominicano.
Una producción moderna y cuidada
Con arreglos musicales del maestro Herodys Ureña, "El Son Vive" presenta una sonoridad que respeta las raíces del género mientras incorpora una producción moderna y cuidadosamente elaborada. La obra constituye además una muestra del talento colectivo de músicos y técnicos que aportaron su experiencia para dar vida a esta grabación.
La producción contó con la participación de Guarino de la Cruz en el bajo, la segunda guitarra y la dirección de grabación, mientras que Fidel Conga asumió también la ejecución del bongó, la percusión menor, la conga y los coros.
El sonido característico del tres estuvo a cargo de Fernando Algelis Martínez, acompañado por Ramón Martínez en el piano y Félix Manuel Valdez en la trompeta.
La grabación fue realizada en los estudios de Edward Segura, mientras que la mezcla y masterización estuvieron bajo la responsabilidad de Herodys Ureña, consolidando un equipo técnico y artístico comprometido con la excelencia musical y con la preservación de uno de los géneros más representativos del patrimonio cultural dominicano.
Un legado musical en evolución
Para Raphy D´Oleo, este proyecto representa mucho más que un lanzamiento musical. Se trata de una apuesta por fortalecer la presencia del son dominicano en los escenarios nacionales e internacionales, promoviendo el encuentro entre grandes exponentes del género y acercando esta tradición a nuevas generaciones de oyentes.
"El Son Vive" celebra la historia, la identidad y el legado de una música que sigue ocupando un lugar privilegiado en el corazón de los dominicanos y que continúa demostrando su capacidad de evolucionar sin perder su esencia.