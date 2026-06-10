Bombillo, Sonia Cabral y Fidel Conga unen sus voces en "El Son Vive"

Los soneros Fidel Conga, Sonia Cabral y Bombillo unen sus voces en "El Son Vive", una propuesta que resalta la riqueza musical y cultural del son dominicano ( SUMINISTRADA )

El son dominicano suma una nueva propuesta musical con el lanzamiento de "El Son Vive", un tema que reúne a tres de los más destacados exponentes del género: Bombillo, Sonia Cabral y Fidel Conga, en una producción concebida para exaltar la riqueza y vigencia de una de las expresiones musicales más auténticas de la cultura nacional.

La canción surge de la inspiración de los compositores Raphy D´Oleo y Mario Díaz, quienes plasmaron en esta obra un homenaje al legado sonero dominicano, apostando por una propuesta que une experiencia, tradición y calidad interpretativa.

La producción general está a cargo de Raphy D´Oleo Management, firma que ha desarrollado importantes iniciativas orientadas a la promoción de la música popular dominicana.

El lanzamiento adquiere un significado especial al producirse poco después de que Bombillo, Sonia Cabral y Fidel Conga concluyeran una exitosa temporada de conciertos en Lungomare Bar & Lounge, donde durante varios meses conectaron con el público a través de presentaciones que reafirmaron la vigencia y el poder de convocatoria del son dominicano.

Una producción moderna y cuidada

Con arreglos musicales del maestro Herodys Ureña, "El Son Vive" presenta una sonoridad que respeta las raíces del género mientras incorpora una producción moderna y cuidadosamente elaborada. La obra constituye además una muestra del talento colectivo de músicos y técnicos que aportaron su experiencia para dar vida a esta grabación.

La producción contó con la participación de Guarino de la Cruz en el bajo, la segunda guitarra y la dirección de grabación, mientras que Fidel Conga asumió también la ejecución del bongó, la percusión menor, la conga y los coros.

El sonido característico del tres estuvo a cargo de Fernando Algelis Martínez, acompañado por Ramón Martínez en el piano y Félix Manuel Valdez en la trompeta.

La grabación fue realizada en los estudios de Edward Segura, mientras que la mezcla y masterización estuvieron bajo la responsabilidad de Herodys Ureña, consolidando un equipo técnico y artístico comprometido con la excelencia musical y con la preservación de uno de los géneros más representativos del patrimonio cultural dominicano.

Un legado musical en evolución

Para Raphy D´Oleo, este proyecto representa mucho más que un lanzamiento musical. Se trata de una apuesta por fortalecer la presencia del son dominicano en los escenarios nacionales e internacionales, promoviendo el encuentro entre grandes exponentes del género y acercando esta tradición a nuevas generaciones de oyentes.

"El Son Vive" celebra la historia, la identidad y el legado de una música que sigue ocupando un lugar privilegiado en el corazón de los dominicanos y que continúa demostrando su capacidad de evolucionar sin perder su esencia.