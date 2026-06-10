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Ilegales explora las raíces del Caribe con su nuevo álbum "Caribenautas"

El nuevo proyecto de la agrupación incorpora ritmos como el kompa haitiano, el merengue típico, el tropical house y la mangulina dominicana, reinterpretados para las nuevas generaciones

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    Ilegales explora las raíces del Caribe con su nuevo álbum Caribenautas
    Ilegales presenta Caribenautas, una producción que fusiona ritmos tradicionales del Caribe con elementos contemporáneos, incluyendo una nueva versión de la mangulina dominicana en el tema La Mata. (FUENTE EXTERNA)

    Ilegales apuesta por un regreso a las raíces musicales del Caribe con Caribenautas, una producción que recorre algunos de los ritmos que han definido la identidad cultural de la región y los presenta bajo una mirada contemporánea.

    El proyecto, producido por Bryan Dotel, reúne influencias que van desde el kompa haitiano y el merengue de raíz típica hasta el tropical house, en una propuesta que busca conectar el legado musical caribeño con las sonoridades actuales.

    Uno de los temas que destaca dentro del álbum es "La Mata", una reinterpretación de la mangulina, considerada una de las expresiones musicales más antiguas del folclore dominicano. La canción rescata elementos tradicionales de este ritmo y los integra a una producción moderna, acercándolo a nuevas audiencias sin perder su esencia.

    La experiencia se complementa con un audiovisual de inspiración cinematográfica y estética ochentera, concebido para ampliar la narrativa del proyecto y reforzar el concepto de viaje que da nombre a Caribenautas.

    Más

    • Con esta producción, Ilegales reafirma su interés por explorar distintos sonidos del Caribe y construir puentes entre generaciones a través de la música.
    • El resultado es una propuesta que combina tradición e innovación, mirando hacia el futuro sin desprenderse de las raíces que han marcado la trayectoria del grupo y la identidad cultural de la región.
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