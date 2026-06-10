La orquesta salsera dominicana Chiquito Team Band regresa por cuarto año consecutivo al escenario del Salsa Fest Veracruz, uno de los festivales salseros más importantes de Latinoamérica. La agrupación se presentará el próximo viernes 12 de junio en el emblemático Salsódromo de Boca del Río, Veracruz, México.

Sus líderes, el director Rafael Berroa, conocido como Chiquito, y el productor musical Enmanuel Frías, conversaron con Diario Libre sobre lo que representa ese vínculo con México, el momento actual de la salsa y el camino recorrido en casi 15 años de carrera.

¿Qué representa para ustedes estar en el Salsa Fest Veracruz por cuarto año consecutivo y cómo se construyó esa conexión con el mercado mexicano?

Rafael Berroa: Nosotros pudimos colocarnos en este mercado tan importante que es Veracruz, México, que se ha convertido en nuestra segunda plaza más importante como agrupación. Comenzamos a distribuir nuestra música de una manera muy bonita a través de las comparsas de baile de los carnavales de Veracruz.

Ellos fueron los que se hicieron dueños de nuestras canciones: "Nos desacatamos", "Lupita", "Qué rico la pone", "Ojitos mexicanos", "Una realidad", entre otros temas. De las 110 comparsas, cada una lleva tres o cuatro canciones de Chiquito Team Band en su repertorio para bailar.

Eso es una muestra del impacto que ha tenido nuestra música en Veracruz de una manera tan fuerte y especial, porque nosotros entramos a ese mercado sin hacer una promoción fuerte de radio ni de medios, y fueron las comparsas de baile quienes tomaron nuestras canciones. Hemos llegado a un punto en que hasta un mural nos hicieron como reconocimiento en uno de los barrios más queridos de Veracruz, este mismo año, en el cierre de carnaval, con la gobernadora y todos los medios presentes.

El cierre de carnaval del año pasado, en 2025, fue Juan Luis Guerra, y este año fuimos nosotros. A ese nivel de popularidad estamos en México.

Enmanuel Frías: Hay que puntualizar que hasta el 2016 entendíamos que el escenario más grande que habíamos pisado era el Madison Square Garden, hasta que llegamos a México, especialmente a Veracruz. La última vez que tocamos en esas afueras éramos ante 260 mil personas.

Y cuando tocas junto a artistas de la trayectoria de Rubén Blades, Oscar de León o Grupo Niche, y no solo tocas, sino que ellos te reconocen y saben de tu trabajo, eso nos llena de mucha satisfacción.

México nos ha enseñado que hay que seguir trabajando con calidad. No hemos hecho una promoción masiva, pero México mantiene la cultura de apoyar al artista no por tendencia, sino por su trayectoria y por la calidad de su música. Allá le enseñan a bailar a los niños desde los cinco años, hablan de Gardel como si lo hubieran conocido, tienen una riqueza cultural extraordinaria. Para nosotros ha sido un escalamiento desde el 2018: comenzamos en la Feria Ganadera de Veracruz, luego recorrimos diferentes localidades, hasta llegar al Salsa Fest.

Ir la primera vez fue un logro, pero llegar por cuarto año consecutivo es algo que nos dice que ese cariño es real. El público dominicano cuando se lo contamos lo percibe de cierta manera, pero los que han ido con nosotros —sonidistas, equipos de trabajo— cuando llegan se dan cuenta de que no es cuento: los músicos tienen que salir con guardia, y una hora después todavía están afuera con el público.

Manteniendo la esencia en medio del ruido mediático

Ustedes han construido una trayectoria de calidad no solo musical, sino a nivel personal y en su desenvolvimiento público. ¿Cuán difícil ha sido mantener esa esencia en medio de tanto ruido mediático?

R.B.: Es muy difícil mantenerte firme en tus principios con la manera en que se manejan hoy los medios y las redes, no solo para artistas sino para cualquier persona. Creo que una de las partes más vitales que tenemos es que siempre hemos mantenido nuestra esencia desde el inicio del grupo. Le doy gracias a Dios que me dio un hermano, un compadre, un líder y un socio como Emmanuel, que tiene una formación increíble.

Ahí se ha basado nuestro éxito a nivel personal: en cómo nos criaron nuestras familias, los valores que nos inculcaron. Mi madre, mi abuela, el colmado Ñoña... si pueden ver mis redes, cada vez que tenemos tiempo libre, en vez de irme a una discoteca a hacer ruido, prefiero ir a compartir con mi familia, estar donde nací y me crié, donde nació todo lo que tiene que ver con Chiquito Team Band.

E.F.: Nosotros pensamos primero en nuestra familia, porque ellos son los que nos han inculcado esto, y por eso cada paso que damos lo hacemos con mucho criterio, no solo nosotros sino también con los cantantes y músicos de la agrupación. El respeto para nosotros es muy importante.

La salsa en la actualidad y nuevos horizontes

¿Cómo ven la salsa hoy en República Dominicana y hacia dónde se mueven en la conquista de otros mercados?

E.F.: La salsa está en uno de sus mejores momentos. Si nos vamos a los artistas urbanos, el más fuerte a nivel global es Bad Bunny, y en su álbum más reciente grabó salsa.

Prácticamente todos los grandes artistas urbanos internacionales están grabando salsa, lo que indica que el género está en un momento cumbre. Sergio George acaba de hacer un concierto extraordinario en Lima donde estuvieron Oscar de León y toda la vieja guardia junto a la nueva. Es increíble lo que está pasando con la salsa tanto en República Dominicana como a nivel internacional.

Y estamos hablando desde el nivel de artista, pero hay una tendencia de la industria de la música hacia lo tropical, la música en vivo, hacer las cosas con músicos de verdad, y ya tenemos varios años en eso. Incluso se nota hasta en las premiaciones.

R.B.: Sí, la música típica está en un muy buen momento, la bachata con Darwin, la melodía con un exponente nuevo, la música tropical está en su mejor punto ahora mismo.

La música urbana tenía varios años pegando duro y lo tropical siempre se mantuvo, pero estaba en un segundo plano, y ustedes mismos los medios lo decían: ¿qué vamos a hacer con la música urbana?, porque se habían adueñado del mercado totalmente, era una tendencia real, eso es así. Pero ahora lo tropical de nuevo ha salido a ese primer orden.

¿Qué puede esperar el público en términos de música nueva para lo que resta del año?

E.F.: Nosotros hemos hecho un análisis completo de lo que es el entretenimiento y la música. No lo vemos solo desde la pasión del artista, sino como una compañía que trabaja la música. Ahora mismo estamos trabajando el tema "No eres una más".

Lo tropical se toma más tiempo —siete u ocho meses—, y a veces uno se desespera en el tercer mes pensando que no está funcionando, pero no es así: hay que esperar el séptimo mes para ver qué pasa con esa canción.

La idea no es pegar siempre una canción, sino trabajar para que quede en el ADN de la persona. A veces una canción no se "pegó" masivamente, pero cuando estás en un baile la gente te dice "ese tema yo lo escuché mucho", y esa es la forma en que nosotros trabajamos.

Eso nos diferencia de lo urbano, donde tienes que sacar una canción semanal porque el momento es ahora y luego ya hay que estar haciendo la siguiente.

Celebrando 15 años de trayectoria

¿Qué se plantea la banda para el escenario local en lo que resta del año, y qué hay del aniversario?

R.B.: El 30 de julio cumplimos 15 años, una década y media como agrupación. Siendo sinceros, todavía no hemos definido dónde vamos a celebrar ese aniversario, pero no lo vamos a dejar pasar por alto. Estamos analizando dónde y cómo hacerlo. También estamos en proceso de nuestra cuarta producción: grabando y seleccionando temas.

no tenemos el nombre, porque cuando lanzamos una producción siempre determinamos un objetivo específico para ese nombre. La producción anterior se llamó "Chiquito Team Band a nuestro estilo" e incluía canciones como "Si quieres", "Maravillosa" y "No podrás". El tema que estamos trabajando ahora irá incluido en esa próxima producción.

A nivel de presentaciones, seguiremos en República Dominicana con nuestros compromisos. Hace dos meses terminamos una gira por Estados Unidos, ahora vamos a Veracruz, próximamente regresamos a Estados Unidos, y estamos desarrollando trabajo en Colombia y Ecuador. Vendrán muchas sorpresas más para nuestros seguidores.

Mensaje a los jóvenes con sueños

R.B.: A veces pensamos que es difícil, pero la paciencia es una virtud. A veces estamos a una esquina del éxito y por ver todo difícil, desmayamos. Nuestro lema es hacer las cosas con disciplina y pasión, y seguir adelante, porque al final el resultado está más cerca de lo que tú piensas.

E.F.: El que trabaja con amor, dedicación y le pone pasión a lo que hace, poniendo a Dios primero, puede lograr sus sueños. Nosotros no lo conseguimos fácil, pero nos mantuvimos trabajando y creyendo en nuestro proyecto desde el inicio. Chiquito Team Band nació como una copia y banca.

Le dije a Chiquito: vamos a seleccionar estas canciones y comenzar así, y desde la primera actividad nos dimos cuenta de que podríamos tener un éxito si hacíamos canciones propias.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_6842463_20160629092207.jpg Rafael Berroa (Chiquito) y Enmanuel Frías

"A veces pensamos que es difícil, pero la paciencia es una virtud. A veces estamos a una esquina del éxito y por ver todo difícil, desmayamos. Nuestro lema es hacer las cosas con disciplina y pasión, y seguir adelante, porque al final el resultado está más cerca de lo que tú piensas" Rafael Berroa Artista “

Sin inversionistas, sin nada, con nuestro CD —que en ese momento era el formato con el que se trabajaba—, fuimos localidad por localidad: esta discoteca, este colmado, echando para adelante. De hecho, hay una canción que habla de esa historia: "Los Creadores del Sonido".

Nos han dicho médicos, doctores, que esa canción los ha marcado profundamente. Habla de sobrepasar muchas cosas: si tropezaste, levántate, trabaja de nuevo, lucha por tu sueño.

Les invito a que la escuchen. Y algo que pocas veces decimos: a veces los muchachos que están comenzando son renuentes a escuchar a personas con experiencia, creyendo que es envidia o celos. Nosotros hemos tenido la dicha de recibir grandes consejos.

La huella de Johnny Ventura

El propio Johnny Ventura nos sentó y nos dijo: "Muchachos, el éxito no se consigue siempre. Si una canción no logra el éxito, no se detengan, sigan para adelante, porque ustedes no van a hacer ni lo último ni lo primero. El éxito llega una vez, puede llegar dos, puede llegar tres, pero no es todos los días. Eso no quiere decir que son malos o que no tienen calidad. El dinero no lo es todo, el talento no lo es todo. Pero la dedicación que le pones a tu trabajo, sí lo es todo."