Shakira confirma a Ed Sheeran como invitado en sus conciertos en Nueva York

Shakira prepara sorpresas para sus próximos conciertos en Estados Unidos, entre ellas la participación especial de Ed Sheeran en las presentaciones de Nueva York. ( NICOLÁS GERARDIN )

Shakira sigue calentando motores para la segunda etapa de su gira por Estados Unidos y ha comenzado a generar expectativa entre sus seguidores con nuevos adelantos de los ensayos que realiza para sus próximos conciertos.

Preparativos y novedades de la gira de Shakira en Estados Unidos

A través de sus redes sociales, la artista colombiana compartió imágenes y videos de la preparación de los espectáculos que ofrecerá en las próximas semanas, mostrando parte del trabajo que desarrolla junto a su equipo musical y de producción.

Entre las novedades que más comentarios han provocado entre sus fanáticos figura la preparación de las canciones Zoo y Dai Dai, dos temas que podrían formar parte del repertorio de estas presentaciones especiales. La posibilidad de escuchar ambas canciones en vivo ha despertado entusiasmo entre los seguidores más fieles de la intérprete.

La expectativa aumentó aún más con otro anuncio realizado por la cantante en las últimas horas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/screen-shot-2026-05-10-at-93009-am-e3c78bd8.png Ed Sheran se presentó recientemente en República Dominicana.

Confirmación de Ed Sheeran como invitado especial en Brooklyn

Mediante una historia publicada en Instagram, Shakira confirmó que el británico Ed Sheeran será uno de los invitados especiales en los conciertos programados para los días 20 y 21 de julio en Brooklyn, Nueva York.

La noticia generó una rápida reacción en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron la posibilidad de ver juntos sobre el escenario a dos de los artistas más exitosos de la música internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/shakira-2-2bba8549.jpg Shakira afina los detalles de la segunda etapa de su gira por Estados Unidos, donde contará con la participación especial de Ed Sheeran en dos conciertos programados para julio en Nueva York. (NICOLÁS GERARDIN)

Aunque la colombiana no ofreció detalles sobre las canciones que interpretarán durante esas presentaciones, la participación de Sheeran ha incrementado el interés alrededor de los conciertos de Nueva York, considerados entre los más esperados de esta nueva etapa de la gira.

La relación profesional entre ambos artistas se ha fortalecido durante los últimos años y su encuentro en estos conciertos promete convertirse en uno de los momentos más destacados del recorrido de Shakira por Estados Unidos.

La gira, que ha logrado una gran respuesta del público desde su inicio, representa uno de los proyectos más importantes de la carrera reciente de la barranquillera, quien continúa consolidando su presencia en los principales escenarios internacionales.

Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cada adelanto de los ensayos y a las posibles sorpresas que la artista podría revelar antes de subir nuevamente al escenario en esta nueva etapa de su recorrido por territorio estadounidense.