Una adoración sin fronteras: Panamá y República Dominicana lanzan tema cristiano

La producción, interpretada por En El Cielo Worship y Emanuel Deliser, busca llevar un mensaje de fe y esperanza. ( FUENTE EXTERNA )

Los artistas En El Cielo Worship y Emanuel Deliser, bajo la representación de Camila Studio y la productora INM Luxury, se unieron en una poderosa expresión de fe y adoración.

Los artistas de Panamá y República Dominicana expresaron su propósito de exaltar el nombre de Jesucristo y llevar Su mensaje a las naciones.

Esta producción reúne el esfuerzo de compositores, autores, productores y la casa discográfica, todos unidos con una misma visión: que esta canción sea un instrumento de bendición para las naciones y un canal para llevar esperanza, fe y restauración a quienes la escuchen.

"Creemos que Dios está haciendo cosas grandes en esta generación, y queremos invitarte a ser parte de este mover que está impactando vidas desde República Dominicana hacia todas las naciones del mundo", expresaron los adoradores.

La grabación fue realizada en la iglesia Tabernáculo de Adoración, en Santo Domingo, República Dominicana, un lugar donde Dios continúa levantando una generación apasionada por su presencia y comprometida con llevar su amor al mundo.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube, Spotify, Apple Music e iTunes.