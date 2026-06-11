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En el cielo Worship
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Una adoración sin fronteras: Panamá y República Dominicana lanzan tema cristiano

La producción, interpretada por En El Cielo Worship y Emanuel Deliser, busca llevar un mensaje de fe y esperanza

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    Una adoración sin fronteras: Panamá y República Dominicana lanzan tema cristiano
    La producción, interpretada por En El Cielo Worship y Emanuel Deliser, busca llevar un mensaje de fe y esperanza. (FUENTE EXTERNA)

    Los artistas En El Cielo Worship y Emanuel Deliser, bajo la representación de Camila Studio y la productora INM Luxury, se unieron en una poderosa expresión de fe y adoración.

    Los artistas de Panamá y República Dominicana expresaron su propósito de exaltar el nombre de Jesucristo y llevar Su mensaje a las naciones.

    Esta producción reúne el esfuerzo de compositores, autores, productores y la casa discográfica, todos unidos con una misma visión: que esta canción sea un instrumento de bendición para las naciones y un canal para llevar esperanza, fe y restauración a quienes la escuchen.

    "Creemos que Dios está haciendo cosas grandes en esta generación, y queremos invitarte a ser parte de este mover que está impactando vidas desde República Dominicana hacia todas las naciones del mundo", expresaron los adoradores.

    • La grabación fue realizada en la iglesia Tabernáculo de Adoración, en Santo Domingo, República Dominicana, un lugar donde Dios continúa levantando una generación apasionada por su presencia y comprometida con llevar su amor al mundo.

    La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube, Spotify, Apple Music e iTunes.

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