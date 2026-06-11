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Mundial 2026
Mundial 2026

Ceremonia inaugural marca el inicio del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó el jueves con una ceremonia inaugural que encabezan estrellas como la colombiana Shakira y el tenor italiano Andrea Bocelli

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    Ceremonia inaugural marca el inicio del Mundial 2026
    La cantante colombiana Shakira (c), se presenta este jueves, en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). (EFE)

    El Mundial 2026 comenzó el jueves con una ceremonia inaugural que encabezan estrellas como la colombiana Shakira y el tenor italiano Andrea Bocelli, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

    El espectáculo se desarrolla sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego en el mítico estadio de la capital mexicana, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial.

    La banda de rock Maná y la cantante mexicana Lila Downs se apuntaron el arranque del show musical. "Pueblos del mundo, bienvenidos a México", dijo Lila Downs quien vistió un huipil blanco.

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    Infografía
    Maná durante su presentación en el Mundial 2026. (FUENTE EXTERNA)

    Con su emblemática canción ´Oye mi amor´, la banda originaria de Guadalajara se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

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    Infografía
    Vista del Estadio Azteca donde se presentarán los artistas. (AFP)

    Otros artistas

    • Bocelli interpretará el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", mezcla de ópera y música electrónica, mientras Shakira estrenará la canción "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.
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