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Concierto
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Todo listo para el concierto de Servando y Florentino en Santo Domingo

Los hermanos venezolanos regresan a Santo Domingo con su gira "Se Buscan: Vivos o Inmortales"

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    Todo listo para el concierto de Servando y Florentino en Santo Domingo
    Servando y Florentino regresan con su concierto a Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    Todo está preparado para la presentación de Servando y Florentino en Santo Domingo, donde este 13 de junio ofrecerán un concierto como parte de su gira "Se Buscan: Vivos o Inmortales – World Tour".

    La producción local informó que se encuentra en la etapa final de coordinación para el espectáculo que tendrá lugar en el Óvalo de la Feria Ganadera, escenario que recibirá al dúo venezolano en su regreso a los escenarios dominicanos.

    Contraparte

    La apertura de la actividad estará a cargo de Fineta Records, colectivo dedicado a la promoción de la salsa en República Dominicana, que tendrá a su cargo el segmento inicial de la jornada musical.

    De acuerdo con los organizadores, el montaje incluye una propuesta audiovisual, sistemas de sonido e iluminación, además de elementos escénicos diseñados para acompañar el recorrido musical de los artistas.

    La gira toma su nombre del más reciente proyecto discográfico de Servando y Florentino, una producción centrada en la salsa que incorpora colaboraciones con músicos y agrupaciones como Porfi Baloa, Maelo Ruiz, Rawayana y Neutro Shorty.

    Durante el concierto, el público podrá escuchar canciones que han formado parte del repertorio del dúo a lo largo de su trayectoria, entre ellas "Una fan enamorada", "Alíviame", "De sol a sol" y "Una canción que te enamore", junto a temas de su producción más reciente.

    RELACIONADAS

    Según datos de la gira, el tour ha incluido presentaciones en 19 países y 55 conciertos, reuniendo a más de 200 mil espectadores desde su inicio. El proyecto contempla además una programación de más de 60 ciudades alrededor del mundo.

    Más

    • La presentación en Santo Domingo forma parte de la agenda internacional que desarrolla actualmente el dúo venezolano y marca un nuevo encuentro con el público dominicano.
    • Las boletas continúan disponibles a través de Uepa Tickets y los puntos de venta autorizados.
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