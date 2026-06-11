El bachatero Alejandro Santos estrena "Dudas"

El bachatero dominicano Alejandro Santos anunció el lanzamiento de su sencillo titulado "Dudas".

El artista, quien reside en Nueva York, explicó que el tema es de su autoría y contó además con su participación en la coproducción. La canción aborda una historia de amor marcada por la indecisión y los conflictos emocionales dentro de una relación.

"Básicamente la canción trata de una mujer que tiene una relación, pero también está conmigo, y yo le digo que se decida: él o yo", expresó el intérprete al describir la temática de "Dudas".

El proyecto musical de Alejandro Santos inició en el año 2014 y, aunque durante su trayectoria ha experimentado con géneros como reguetón y trap, aseguró que siempre ha mantenido la bachata como su principal identidad artística.

Según explicó, "Dudas" representa una evolución en su propuesta musical, apostando por un sonido más comercial y contemporáneo, alineado con las tendencias actuales de la bachata.

"Es un tema más expresivo y más cercano a situaciones que vemos todos los días entre hombres y mujeres. Mucha gente se va a identificar con la canción", afirmó.

Video musical

El lanzamiento incluye un video musical realizado en blanco y negro, producido por Drew TV, un dominicano también radicado en Nueva York que ha trabajado en proyectos urbanos de artistas como El Alfa.

Sobre la estética visual del audiovisual, Alejandro Santos explicó que la decisión de grabarlo en blanco y negro responde a una etapa emocional que atraviesa actualmente.

El cantante también informó que visitará la República Dominicana del 7 al 13 de junio como parte de la promoción del sencillo y manifestó sentirse optimista sobre la acogida que tendrá el tema entre el público dominicano.

"Es una bachata pegajosa, bailable y con una historia con la que mucha gente se va a identificar", expresó.

Tras el estreno de "Dudas", el artista adelantó que continuará trabajando en nuevas composiciones y producciones musicales, manteniéndose fiel a la bachata como género principal de su carrera.

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