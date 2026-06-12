Un fin de semana para sentir la música en grande

*y Florentino regresan a los escenarios dominicanos este fin de semana con una presentación especial en Santo Domingo, uno de los eventos musicales más esperados del año. ( SUMINISTRADA )

La capital dominicana se prepara para vivir un fin de semana activo en materia de entretenimiento y actividades familiares.

Con el esperado regreso de Servando y Florentino como principal atractivo, la agenda incluye también la visita de dos artistas internacionales, como Dyango y Enrique Ramil, quienes ofrecerán veladas cargadas de música, romanticismo y grandes emociones.

Desde la música romántica hasta la salsa, Santo Domingo ofrecerá propuestas para públicos de todas las edades.

Una noche histórica

La mayor expectativa está puesta en el concierto Se buscan: vivos o inmortales. World Tour, que llegará este sábado 13 de junio al Óvalo de la Feria Ganadera.

La producción local, encabezada por PAV Events, informó que se encuentra en la fase final de montaje para recibir a miles de fanáticos en un espectáculo que promete convertirse en uno de los encuentros musicales más memorables del año.

Los hermanos venezolanos interpretarán éxitos como Una fan enamorada, Alíviame, De sol a sol y Una canción que te enamore, además de presentar los temas de su más reciente producción discográfica.

La apertura estará a cargo de Fineta Records, colectivo musical que se ha convertido en una referencia de la salsa en la República Dominicana. La gira ya ha recorrido 19 países, realizado 55 conciertos y reunido a más de 200 mil espectadores.

Lugar: Óvalo de la Feria Ganadera. Fecha: sábado 13 de junio. Hora: 9:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets.

Dyango sentimental

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El romanticismo tiene una cita este fin de semana en Santo Domingo con una de las voces más emblemáticas de la música en español. Dyango regresa al país con Su amigo Dyango Tour, una gira que celebra más de cinco décadas de trayectoria artística y el lanzamiento de su más reciente producción, Su amigo Dyango Vol. II.

Bajo el concepto de una experiencia íntima y cercana, el cantante español ofrecerá un concierto pensado para reencontrarse con su público a través de las canciones que han marcado generaciones.

Será una velada donde los recuerdos y las emociones ocuparán el centro del escenario, con un repertorio que incluirá clásicos como Corazón mágico, El primer beso y Esta noche quiero brandy, además de otras piezas imprescindibles de su carrera.

Con su inconfundible timbre de voz y ese estilo elegante y apasionado que lo ha acompañado desde sus inicios, Dyango promete un recorrido por las grandes historias de amor y desamor que han dado vida a su repertorio.

Fecha: sábado 13 de junio. Lugar: Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Hora: 9:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets.

Regresa Enrique Ramil

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El cantante y compositor español regresa a la República Dominicana este sábado 13 de junio para ofrecer un concierto especial en el Hard Rock Café Santo Domingo.

Tras la excelente acogida recibida en su pasada presentación en el país, el artista vuelve consolidando una conexión cada vez más cercana con sus seguidores locales.

La producción confirmó como invitados especiales a los artistas dominicanos Badir y Diomary La Mala.

Ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en la categoría de Mejor Intérprete Internacional, Ramil interpretará canciones como La última vez, Mentira, Sin raíz y Cuando esté contigo.

Fecha: sábado 13 de junio. Lugar: Hard Rock Café Santo Domingo. Hora: 8:30 p.m. Boletas en Uepa Tickets.