El merengue femenino se celebra con Las Reinas del Merengue en un tributo especial

Yessy Savery, Denitza González "La Potra", Heydi Bravo y Ruth La Cantante forman parte del elenco de "Las Reinas del Merengue – Tributo Bailable", espectáculo que celebrará los grandes éxitos del merengue femenino dominicano el próximo 18 de junio en Lungomare Bar & Lounge. ( SUMINISTRADA )

El merengue femenino será el gran protagonista de una velada especial el próximo jueves 18 de junio con la presentación de "Las Reinas del Merengue – Tributo Bailable", un espectáculo concebido para celebrar el legado de las artistas que marcaron la historia de este género musical en la República Dominicana.

La propuesta reunirá en escena a las intérpretes Ruth La Cantante, Yessy Savery, Denitza González "La Potra" y Heydi Bravo, quienes ofrecerán versiones en vivo de algunos de los temas más populares y bailables interpretados por las mujeres que contribuyeron al crecimiento y la proyección internacional del merengue.

Un espectáculo lleno de energía

El espectáculo se desarrollará en Lungomare Bar & Lounge y promete una experiencia cargada de energía, ritmo y nostalgia, en la que el público podrá revivir canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Bajo la dirección musical de Samuel Mejía y la producción general de Marina Frías, "Las Reinas del Merengue" recorrerá distintos momentos de la historia del merengue femenino dominicano, resaltando el aporte artístico de figuras que abrieron camino dentro de una industria tradicionalmente dominada por hombres.

Además de la interpretación de éxitos emblemáticos, la producción incluirá reconocimientos a destacadas exponentes del género, como parte de un homenaje que busca poner en valor el papel de las mujeres en la evolución de la música popular dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/marina-frias-9f792962.jpg Marina Frías produce el tributo en Longomare.

Los organizadores destacaron que el formato del evento ha sido concebido para que el público disfrute de una noche completamente bailable, manteniendo la esencia festiva que caracteriza al merengue y fortaleciendo el vínculo entre artistas y espectadores.

Con una selección musical cuidadosamente elaborada y un elenco integrado por reconocidas voces nacionales, el espectáculo aspira a convertirse en una celebración de la identidad cultural dominicana a través de uno de sus ritmos más representativos.

"Las Reinas del Merengue – Tributo Bailable" se presentará el jueves 18 de junio en Lungomare Bar & Lounge.