Los Gypsies regresan al país para encender la fiesta El Reencuentro

Los amantes de la música de los 80 y 90 revivirán una época inolvidable junto a Los Gypsies. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando suenan clásicos como Volare, Djobi Djoba, Bamboleo y Bem Bem Maria, la emoción es inmediata para los amantes del mejor pop flamenco de todos los tiempos.

Por eso, el regreso de Los Gypsies a la República Dominicana promete convertirse en uno de los eventos más memorables del año.

La reconocida agrupación, procedente de Francia, será la invitada internacional de El Reencuentro, una fiesta que reunirá a quienes disfrutaron de la vibrante vida nocturna de los años 80 y 90 en lugares emblemáticos como Trío Café, Café Atlántico, Neón, Alexander, Euroclub, Vértigo y Bella Blu.

Además de interpretar los éxitos que los han convertido en referentes del género, Los Gypsies sorprenderán al público con sus características versiones flamencas de grandes clásicos internacionales y latinos, entre ellos My Way, La quiero a morir y La Vie en Rose, creando una experiencia musical única.

La celebración contará también con la participación especial del DJ Richard Spilzman, responsable de animar las noches de los primeros años de Trío Café y reconocido por su selección de los mejores éxitos de los 80.

La cita será este 19 de junio en el espectacular Rooftop del Hyatt Centric, un escenario privilegiado con impresionantes vistas de la ciudad, ideal para reencontrarse con amigos y revivir la época dorada de la música que nos hizo bailar hasta el amanecer.

Las boletas están disponibles en UEPA Tickets y en los supermercados Nacional y Jumbo, con un costo de RD$3,000.