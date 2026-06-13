Video | Niños africanos bailan éxitos de dembow de Chimbala y El Alfa

La música dominicana sigue derribando fronteras y conquistando escenarios impensables. Esta vez, el fenómeno se hizo sentir en África, donde el grupo infantil y juvenil Hypers Kids Africa, también conocido como Hypers Born Talented, se ha convertido en sensación en las redes sociales tras compartir varios videos bailando al ritmo de populares canciones dominicanas.

A través de su cuenta de Instagram, los jóvenes artistas africanos exhibieron una vez más su energía, coordinación y talento al interpretar una coreografía de "Abusadora", del exponente urbano Chimbala. Junto al video, el grupo lanzó un mensaje dirigido al cantante dominicano: "¡Vamos a divertirnos! República Dominicana", acompañado de varias referencias al país caribeño.

En otra publicación, los bailarines sorprendieron a sus seguidores con una rutina al ritmo de "Mi Patrón", colaboración de El Alfa junto a Maceo y El Perro Blanco. Ambos audiovisuales fueron patrocinados por empresas domincanas y compartidos con imágenes de la bandera dominicana como muestra de admiración y respeto hacia la cultura del país, aunque en una de las publicaciones el símbolo patrio aparece colocado de forma invertida.

No es la primera vez que Hypers Kids Africa conecta con los ritmos dominicanos. En abril de este año, el grupo ya había captado la atención de miles de usuarios al presentar una coreografía inspirada en "El Moñoñón", un tema que fusiona el merengue típico o perico ripiao con sonidos urbanos contemporáneos.

Sus interpretaciones han sido ampliamente celebradas por usuarios dominicanos y extranjeros, quienes destacan la naturalidad con la que los jóvenes adoptan ritmos caribeños que, pese a la distancia geográfica, encuentran una sorprendente afinidad con las expresiones culturales africanas.

Talento sin fronteras

Hypers Kids Africa se ha ganado una creciente comunidad de seguidores gracias a su propuesta artística basada en la danza, la creatividad y la superación personal. El colectivo utiliza el baile como una herramienta de expresión y desarrollo para niños y adolescentes, demostrando cómo el arte puede abrir oportunidades y conectar culturas.

Las plataformas digitales se han convertido en el escenario ideal para mostrar su talento al mundo, permitiéndoles llegar a millones de personas y construir puentes entre distintas realidades a través de la música.

"Desde África, enviamos amor y respeto al pueblo dominicano", escribieron los integrantes del grupo en una de sus publicaciones, un mensaje que evidencia cómo el dembow, el merengue y otros ritmos dominicanos continúan expandiendo su influencia más allá del Caribe.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Decenas de usuarios dominicanos agradecieron el gesto y celebraron que canciones nacidas en los barrios y estudios de grabación del país hoy encuentren eco en niños y jóvenes a miles de kilómetros de distancia.

Una vez más, la música dominicana confirma que su alcance no conoce fronteras y que su lenguaje, hecho de ritmo, alegría y movimiento, puede ser entendido en cualquier rincón del planeta.