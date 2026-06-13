Las "fans enamoradas" no fallaron: así recibieron a Servando y Florentino en Santo Domingo

Servando y Florentino ya están en el país y sus seguidoras los recibieron con emoción y nostalgia. ( FUENTE EXTERNA )

La cuenta regresiva para el reencuentro de Servando y Florentino con el público dominicano ya comenzó.

Los populares hermanos venezolanos llegaron este viernes a República Dominicana a bordo de un vuelo de Arajet procedente de Miami, en medio de una entusiasta recepción por parte de seguidores que acudieron a darles la bienvenida y expresarles el cariño que han cultivado durante décadas de trayectoria musical.

La llegada de los intérpretes de éxitos como Una fan enamorada, Alíviame, De sol a sol y Una canción que te enamore marca el inicio de un fin de semana cargado de expectativas para miles de fanáticos que esperan su presentación en Santo Domingo como parte de la gira "Se buscan: vivos o inmortales World Tour".

Entre fotografías, autógrafos, abrazos y muestras de afecto, quedó evidenciado que el vínculo entre los Hermanos Primera y el público dominicano permanece tan sólido como en los años de mayor auge de su carrera.

Su arribo al país también destacó el papel de Arajet como aerolínea bandera dominicana y uno de los principales puentes de conexión entre República Dominicana y Estados Unidos, facilitando el traslado de artistas, turistas y visitantes que contribuyen al fortalecimiento de los intercambios culturales y comerciales entre ambos destinos.

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La mayor expectativa está puesta en el concierto que tendrá lugar este sábado en el Óvalo de la Feria Ganadera, donde Servando y Florentino prometen un recorrido por los temas que marcaron a toda una generación, además de presentar canciones de su más reciente producción discográfica.

La producción local del espectáculo, encabezada por PAV Events, informó que se encuentra en la etapa final de montaje para recibir a miles de asistentes en un evento que aspira a convertirse en uno de los conciertos más memorables del año.

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El tour llega a República Dominicana tras una exitosa trayectoria internacional. Hasta la fecha, la gira ha recorrido 19 países, sumado 55 conciertos y reunido a más de 200 mil espectadores, consolidándose como uno de los proyectos musicales más exitosos de la carrera de los artistas venezolanos.

El concierto "Se buscan: vivos o inmortales World Tour" se realizará este sábado a las 9:00 de la noche en el Óvalo de la Feria Ganadera. Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets.