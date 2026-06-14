Chiquito Team Band reafirma su éxito en el Salsa Fest de Veracruz

Chiquito Team Band volvió a poner en alto el nombre de la República Dominicana durante su participación en el Salsa Fest de Veracruz, consolidándose como la única representación dominicana presente en esta edición del prestigioso evento, considerado uno de los festivales salseros más importantes de Latinoamérica.

La agrupación liderada por Rafael Berroa "Chiquito" y Enmanuel Frías, conquistó a miles de asistentes con una presentación llena de energía, sabor y calidad musical, interpretando algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio.

El público mexicano respondió con entusiasmo, coreando sus canciones y demostrando una vez más el cariño que siente por la orquesta dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/whatsapp-image-2026-06-14-at-81530-am-8d6e5b57.jpeg Chiquito Team Band reafirma su éxito en Veracruz.

Conexión con el público mexicano

Esta actuación marcó la cuarta participación de la orquesta en el Salsa Fest de Veracruz, una cifra que evidencia la sólida conexión que ha construido con los seguidores de la salsa en México.

En cada una de sus presentaciones, la agrupación ha logrado una acogida extraordinaria, convirtiéndose en una de las propuestas más esperadas por los asistentes al evento.

Reafirmación de la salsa dominicana

Con este nuevo triunfo internacional, la orquesta reafirma su posicionamiento como una de las principales exponentes de la salsa dominicana en el mundo, llevando con orgullo la bandera nacional a importantes escenarios y contribuyendo al fortalecimiento de la presencia de la música dominicana en los mercados internacionales.