Felipe Cruz lanza su sencillo Llamas y anticipa el álbum "Nuevo Sol"

El artista dominicano Felipe Cruz presenta "Llamas", sencillo que anticipa su álbum "Nuevo Sol", un proyecto de ocho canciones grabado en Argentina. ( FUENTE EXTERNA )

El artista dominicano Felipe Cruz estrena "Llamas", el primer sencillo que llega a todas las plataformas digitales y que se mueve en un territorio sonoro difícil de encasillar: versos etéreos sostenidos por sintetizadores envolventes que ceden el paso a un coro de groove funk inconfundible, todo bajo el paraguas del rock alternativo.

La canción no habla de una llamada telefónica. Habla de algo más difícil de ignorar: la manera en que ciertos recuerdos aparecen cuando cierras los ojos, cuando no puedes dormir, cuando tratas de concentrarte en otra cosa. "Llamas" retrata el conflicto entre querer avanzar y sentir cómo un vínculo —amoroso, pasional, amistoso o simplemente una etapa de la vida— sigue reclamando espacio en la mente.

"Llamas representa ese círculo vicioso del que a veces no sabemos cómo salir. Es caer por un espiral de amor, rencor, nostalgia y deseo que nunca acaba. Para mí, la canción habla de esos vínculos que funcionan como un boomerang: por más lejos que los lances, siempre encuentran la forma de volver", manifestó Felipe Cruz.

Proceso de creación de Llamas

"Llamas" nació de apenas dos acordes y una maqueta de guitarra y voz. Cruz comenzó a construir capas de sintetizadores alrededor de ese esqueleto inicial hasta que, con la incorporación de un loop de batería, empezó a surgir un groove que cambió la dirección de la canción por completo.

Fue la línea de bajo la que terminó por revelar su destino: esta tenía que ser una canción funk.

En ese proceso contó con la colaboración de Luis Tavares, guitarrista de Ciudad Perdida, quien escuchó el demo inicial y terminó escribiendo la guitarra principal que hoy define el coro, además de refinar el trabajo de bajo. Su aporte fue determinante para la identidad rítmica de la versión final.

La canción también representó un desafío particular dentro del álbum: fue el único tema compuesto antes de que Cruz recibiera la oportunidad de grabar en Buenos Aires Nuevo Sol, lo que implicó replantearla varias veces para que pudiera convivir con el resto del proyecto.

Ese esfuerzo, según el propio artista, la convirtió en una de las canciones más exigentes del disco, y también en una de las que mejor refleja su evolución creativa.

Nuevo Sol: un álbum sobre atravesar el fuego

"Llamas" anticipa un proyecto más ambicioso. "Nuevo Sol" es un álbum de ocho canciones grabado en Argentina que traza un viaje de transformación emocional. A través de metáforas del fuego, la memoria y el renacimiento, el disco recorre el deseo, la culpa, la pérdida y la búsqueda de claridad desde un lugar íntimo y sin concesiones. La premisa es simple y poderosa: a veces, para volver a ser hay que atravesar el fuego primero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/felipe-cruz-ee86b862.jpg Felipe Cruz, artista dominicano de rock alternativo, estrena Llamas, primer sencillo de su álbum Nuevo Sol, grabado en Buenos Aires.

Antes del lanzamiento oficial, el próximo 20 de junio Cruz presentará Nuevo Sol en un concierto especial donde el público podrá escuchar por primera vez las canciones del álbum en vivo.

El repertorio también incluirá material de etapas anteriores, configurando un recorrido por la evolución artística del músico. La experiencia —diseñada como un evento inmersivo en línea con la estética del álbum— contará con la apertura de Camilo MF.

Sobre Felipe Cruz

Felipe Cruz es un artista dominicano de rock alternativo que fusiona influencias del indie, R&B y rock contemporáneo para construir una propuesta emocional y auténtica. Creciendo rodeado de instrumentos y música desde temprana edad, desarrolló un sonido propio que lo ha posicionado como una de las voces emergentes más relevantes de la nueva escena alternativa dominicana.

es un artista dominicano de que fusiona influencias del indie, y rock contemporáneo para construir una propuesta emocional y auténtica. Creciendo rodeado de instrumentos y música desde temprana edad, un sonido propio que lo ha posicionado como una de las voces emergentes más relevantes de la dominicana. En su trayectoria ha compartido escenario con Toque Profundo, Los Hermanos Rosario y Cultura Profética, además de ganar el voto popular del Spotlight y formar parte del cartel de Isle of Light.