Servando y Florentino hacen llorar y bailar a República Dominicana en una noche de reencuentro

El dúo venezolano Servando y Florentino durante su concierto en el Óvalo de la Feria Ganadera, en Santo Domingo, como parte de su gira mundial "Se buscan: civos o inmortales". ( SUMINISTRADA )

Tras años de ausencia de los escenarios dominicanos, el dúo venezolano Servando y Florentino se reencontró la noche del sábado con sus seguidores en un emotivo concierto que confirmó, una vez más, la vigencia de su música y el fuerte vínculo que mantienen con el público.

El Óvalo de la Feria Ganadera fue el escenario escogido para presentar en el país su gira mundial "Se buscan: vivos o inmortales – World Tour", un espectáculo en el que tanto las seguidoras de siempre como una nueva generación de admiradores disfrutaron de una velada cargada de nostalgia, romanticismo y grandes éxitos.

La noche comenzó con las interpretaciones de "Los hermanos primera", "Tengo un corazón", "Una canción que te enamore" y "Estás hecha para mí", desatando de inmediato los aplausos y la euforia de un público que llenó el recinto.

"Cambia todo: la tecnología, la forma de comunicarnos, cambia la ropa, pero no cambia la forma de enamorarnos, no cambia la forma de decir ´te amo´. República Dominicana siempre nos abraza cada vez que venimos. Les agradecemos mucho", expresaron los artistas durante una de sus intervenciones con el público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/servando-y-florentino-6-1-c7ebd65c.jpg El dúo venezolano presentó en Santo Domingo su gira mundial Se Buscan: Vivos o Inmortales con un emotivo recorrido por sus grandes éxitos

Producción y puesta en escena

Bajo la producción de PAV Events, el espectáculo destacó por su moderna puesta en escena, respaldada por una propuesta audiovisual de alto nivel, efectos especiales y un impecable sistema de sonido que complementó cada interpretación.

Canciones como "Por haberte querido", "Primer Amor", "Lunares", "Lo de los dos", "Te llevaré" y "Eres tú" se sumaron a un repertorio que hizo cantar y bailar de principio a fin a los asistentes.

La velada cerró con algunos de los temas más esperados de la noche: "Alíviame", "Fan enamorada" y "De sol a sol", poniendo el broche de oro a un concierto que quedará en la memoria de sus seguidores.

Homenaje a grandes de la música

Servando y Florentino no solo rindieron tributo a destacados exponentes de la música de su natal Venezuela. También dedicaron un especial homenaje a íconos dominicanos como Rubby Pérez, Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra, Ilegales y Proyecto Uno, en uno de los momentos más emotivos de la noche y que fue recibido con entusiasmo por el público presente.