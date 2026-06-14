El equipo de cantante Alex Bueno solicita oraciones por su salud y recuperación

Piden oraciones por Alex Bueno, quien sigue "batallando con fe" en su proceso de salud. ( ARCHIVO )

El equipo del cantante dominicano Alex Bueno solicitó las oraciones de sus seguidores, al revelar que el artista continúa enfrentando un delicado proceso de salud con fe y fortaleza, y que su mayor deseo es regresar a los escenarios.

"Sigue batallando con fe y todas sus fuerzas en su proceso de salud. Esperando en Dios que pueda salir victorioso de todo esto y le permita regresar a los escenarios, para seguir llevando alegría a todo el mundo con su música", expresó el equipo del artista a través de las redes sociales.

El mensaje, cargado de emoción y gratitud, agradeció el apoyo incondicional del público.

"Queridos amigos, una vez más seguimos pidiendo sus oraciones para nuestro querido artista Alex Bueno. En este momento sigue batallando con fe y todas sus fuerzas, en su proceso de salud. Esperando en Dios que pueda salir victorioso de todo esto y le permita regresar a los escenarios, para seguir llevando alegría a todo el mundo con su música, ya que eso ha sido su pasión de toda la vida y lo que tanto ama. ¡Muchas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo, por su cariño, respeto y por sus oraciones!, añadió el comunicado firmado por el Team Alex Bueno .

Proceso de salud del artista

En octubre de 2025, el propio Alex Bueno reveló que fue sometido a una cirugía para extirparle un tumor en la cabeza que contenía células cancerosas. El intérprete decidió ofrecer detalles de su estado de salud para evitar rumores o informaciones falsas, y aseguró sentirse bien, aunque los médicos le recomendaron iniciar un tratamiento.

En diciembre, el artista conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales un clip interpretando Serenata a mamá, uno de los temas más significativos de su repertorio, mostrando buen aspecto físico y su voz intacta.

Nuevo álbum y futuro

En marzo de 2025, Alex Bueno lanzó lo que ha definido como su álbum más completo, una producción que reúne géneros como merengue, salsa, balada bolero, bachata, tecno-bachata y merengue típico.