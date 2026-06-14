El equipo de cantante Alex Bueno solicita oraciones por su salud y recuperación
El artista enfrenta un delicado proceso de salud tras ser sometido a una cirugía para extirpar un tumor en la cabeza
El equipo del cantante dominicano Alex Bueno solicitó las oraciones de sus seguidores, al revelar que el artista continúa enfrentando un delicado proceso de salud con fe y fortaleza, y que su mayor deseo es regresar a los escenarios.
"Sigue batallando con fe y todas sus fuerzas en su proceso de salud. Esperando en Dios que pueda salir victorioso de todo esto y le permita regresar a los escenarios, para seguir llevando alegría a todo el mundo con su música", expresó el equipo del artista a través de las redes sociales.
El mensaje, cargado de emoción y gratitud, agradeció el apoyo incondicional del público.
"Queridos amigos, una vez más seguimos pidiendo sus oraciones para nuestro querido artista Alex Bueno. En este momento sigue batallando con fe y todas sus fuerzas, en su proceso de salud. Esperando en Dios que pueda salir victorioso de todo esto y le permita regresar a los escenarios, para seguir llevando alegría a todo el mundo con su música, ya que eso ha sido su pasión de toda la vida y lo que tanto ama. ¡Muchas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo, por su cariño, respeto y por sus oraciones!, añadió el comunicado firmado por el Team Alex Bueno.
Proceso de salud del artista
En octubre de 2025, el propio Alex Bueno reveló que fue sometido a una cirugía para extirparle un tumor en la cabeza que contenía células cancerosas. El intérprete decidió ofrecer detalles de su estado de salud para evitar rumores o informaciones falsas, y aseguró sentirse bien, aunque los médicos le recomendaron iniciar un tratamiento.
En diciembre, el artista conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales un clip interpretando Serenata a mamá, uno de los temas más significativos de su repertorio, mostrando buen aspecto físico y su voz intacta.
Nuevo álbum y futuro
- En marzo de 2025, Alex Bueno lanzó lo que ha definido como su álbum más completo, una producción que reúne géneros como merengue, salsa, balada bolero, bachata, tecno-bachata y merengue típico.