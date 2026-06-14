Servando y Florentino convierten Santo Domingo en capital de la salsa

Con un tributo a leyendas de la salsa, Servando y Florentino hicieron vibrar a miles en su concierto en República Dominicana

Con una auténtica cátedra de salsa de más de dos horas y media, Servando y Florentino convirtieron el Óvalo de la Ciudad Ganadera en una gran pista de baile y nostalgia al presentar ante un recinto completamente lleno su espectáculo "Se Buscan: Vivos o Inmortales". Dividido en tres actos, el concierto fue mucho más que un recorrido por sus grandes éxitos: se transformó en un homenaje a las leyendas que marcaron la historia del género y en una reafirmación de que la salsa sigue viva, conquistando generaciones y despertando emociones a más de 30 años del inicio de la carrera artística de los hermanos Primera.

A las 10:20 de la noche comenzó el viaje. Bajo la proyección de un audiovisual que simulaba una persecución, Servando y Florentino aparecieron en escena para dar inicio al primer acto de la noche: "Se Buscan". El estallido de emoción fue inmediato cuando sonaron los acordes de "Los Hermanos Primera", la introducción obligada de sus presentaciones y uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

Desde ese momento, miles de voces acompañaron cada canción en una noche cargada de nostalgia. Temas como "Tengo un Corazón", "Una Canción Que Te Enamora", "Si Yo Fuera Tú", "Estás Hecha Para Mí", "Te Regalo la Luna" y "Primer Amor" fueron coreados de principio a fin por un público entregado que convirtió el recinto en un gigantesco karaoke salsero.

Agradecimientos al público dominicano

Entre canción y canción, los artistas hicieron varias pausas para agradecer el cariño que han recibido del público dominicano durante casi tres décadas. "República Dominicana siempre nos abraza cada vez que estamos aquí, así como abraza a todos nuestros hermanos venezolanos. Gracias por tanto amor", expresó Servando, provocando una ovación inmediata. Florentino, por su parte, reiteró el afecto que sienten por el país y destacó el vínculo especial que han construido con el público dominicano a lo largo de los años.

El presente de los Primera

El segundo acto, titulado "Vivos", arrancó con una aparición audiovisual del rapero venezolano Budú, quien saludó a los asistentes desde las pantallas gigantes. Esta parte del espectáculo estuvo dedicada al presente artístico de los hermanos, mostrando la evolución de su propuesta musical y algunas de las colaboraciones que forman parte de su más reciente producción discográfica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/servando-y-florentino--1-d42aecc5.jpeg Los artistas recibieron el apoyo del público

"Lunares", "Primera Cita" y "Amor de Motel", junto a Rawayana, marcaron parte del recorrido del segundo acto de la noche. Uno de los momentos más celebrados llegó con la interpretación de "No Te Vayas", tema que grabaron junto al salsero puertorriqueño Maelo Ruiz, cuya aparición en video en las pantallas gigantes desató la ovación de los asistentes y aportó un toque especial a esta sección del espectáculo.

Una noche para los inmortales

Pero fue el tercer acto, "Inmortales", el que terminó de convertir la presentación en una verdadera celebración de la salsa. La sección comenzó con un emotivo In Memoriam dedicado a las grandes figuras que construyeron la historia del género. En las pantallas desfilaron imágenes de Héctor Lavoe, Celia Cruz, Rubén Blades, Ismael Rivera, Cheo Feliciano, Willie Colón, Óscar D'León y Marc Anthony, entre otros exponentes fundamentales. La entrada de los músicos al ritmo de la canción "Quítate Tú", de la Fania All-Stars, desató una de las mayores ovaciones de la noche y dejó claro que el homenaje apenas comenzaba.

Más que un concierto de éxitos, la propuesta se convirtió en un recorrido por la memoria colectiva de la salsa, una especie de clase magistral para quienes aman el género y entienden su importancia en la identidad musical latinoamericana.

El legado de Alí Primera

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Servando y Florentino rindieron tributo a su padre, el cantautor venezolano Alí Primera. Miles de asistentes acompañaron a coro interpretaciones de clásicos como "Techos de Cartón" y "Tin Marín", antes de que los hermanos cerraran el segmento con "Alíviame", una canción profundamente personal dedicada a la memoria del llamado Cantor del Pueblo.

Un homenaje para Rubby Pérez

La República Dominicana también tuvo un espacio especial dentro de la noche. Vestido con una camiseta con la imagen de Rubby Pérez, Servando recordó el legado del artista dominicano, a quien definió como un símbolo de unión entre Venezuela y República Dominicana a través de la música. "Rubby fue un dominicano-venezolano del corazón", expresó el cantante antes de interpretar "Volveré", uno de los temas más emblemáticos del merenguero, provocando uno de los momentos más emotivos de la velada.

El cierre que todos esperaban

Aunque ya habían transcurrido más de dos horas de espectáculo, todavía faltaba el capítulo que muchas fanáticas aguardaban desde el inicio. Los hermanos regresaron a los años dorados de Salserín para interpretar los temas que los catapultaron a la fama cuando apenas eran unos adolescentes. " Fan Enamorada ", "Un Amor Como El Nuestro", "No Importa" y el inolvidable "De Sol a Sol" pusieron el broche de oro a una velada en la que la nostalgia, la salsa y los recuerdos fueron protagonistas.

para interpretar los temas que los catapultaron a la fama cuando apenas eran unos adolescentes. " ", "Un Amor Como El Nuestro", "No Importa" y el inolvidable "De Sol a Sol" pusieron el broche de oro a una velada en la que la nostalgia, la salsa y los recuerdos fueron protagonistas. Al final, quedó claro que Servando y Florentino trascienden la nostalgia. Más de 30 años después de comenzar su historia musical, los hermanos Primera continúan conectando con el público a través de canciones que han acompañado distintas etapas de sus vidas, demostrando que la salsa sigue viva y que ellos aún tienen el poder de mover miles de corazones dentro y fuera del escenario.