El Trío VibrArt cautiva al público dominicano en un concierto a sala llena en el Teatro Nacional

El Trío VibrArt durante su presentación en el Teatro Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Con la Sala Carlos Piantini a capacidad completa, el Trío VibrArt ofreció el pasado domingo 14 de junio un memorable concierto presentado por la Unión Europea y la Fundación Sinfonía en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Integrado por Juan Floristán (piano), Miguel Colom (violín) y Fernando Arias (violonchelo), el reconocido conjunto interpretó un programa compuesto por el Trío para piano, violín y violonchelo en Re mayor, Op. 70, núm. 1 "Fantasma" de Ludwig van Beethoven, el Trío núm. 1 en Re menor, Op. 49 de Felix Mendelssohn y la Danza ritual del fuego de Manuel de Falla, en un arreglo para trío realizado por el propio Juan Floristán.

Al dar la bienvenida al concierto, el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, destacó la importancia de las iniciativas culturales que fortalecen los vínculos entre Europa y la República Dominicana y promueven el intercambio artístico.

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"Para la Unión Europea es una gran satisfacción ver reunidas tantas personas en torno a la música, un lenguaje universal que nos acerca, nos inspira y fortalece los vínculos entre la Unión Europea y la República Dominicana.", expresó Fuentes Milani.

Durante la velada, Floristán ofreció una breve introducción antes de cada obra, compartiendo con el público detalles sobre los compositores, el contexto de las piezas y los aspectos musicales más relevantes de cada interpretación. Estas intervenciones contribuyeron a crear una experiencia cercana y enriquecedora para los asistentes.

La masiva acogida del público, evidenciada por el rápido agotamiento de las boletas libres de costo puestas a disposición de la ciudadanía, se reflejó también durante el concierto.

La audiencia siguió el programa con gran atención y respondió con cálidos aplausos al finalizar cada obra, reconociendo la calidad interpretativa, la sensibilidad artística y la extraordinaria compenetración musical de los tres integrantes del conjunto.

Como sorpresa final, el trío interpretó "Por Amor" del maestro Rafael Solano, canción muy aplaudida y cantada por el público asistente.

Visita a RD

Como parte de su visita al país, el sábado 13 de junio los integrantes del Trío VibrArt ofrecieron clases magistrales y un ensayo abierto al público en el Conservatorio Nacional de Música.

Durante la jornada compartieron conocimientos, experiencias y reflexiones sobre la interpretación musical con estudiantes y jóvenes instrumentistas, en un valioso espacio de formación e intercambio que culminó con un ensayo abierto previo al concierto.

La realización de estas actividades reafirma el compromiso de la Unión Europea y la Fundación Sinfonía con el fortalecimiento de la educación musical, el acceso a experiencias culturales de excelencia y el desarrollo de nuevas generaciones de artistas en la República Dominicana. Este evento contó con la colaboración del Teatro Nacional Eduardo Brito.

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