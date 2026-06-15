Fiesta de la Música 2026 llevará conciertos gratuitos a cuatro ciudades del país

El cantautor Diego Jaar estará presente en la Fiesta de la Música. ( FUENTE EXTERNA )

Las Alianzas Francesas de República Dominicana y la Embajada de Francia anunciaron la celebración de una nueva edición de la Fiesta de la Música 2026, uno de los eventos culturales más emblemáticos del calendario artístico nacional, que este año llegará a Santo Domingo, Santiago, Las Terrenas y Punta Cana con una amplia programación gratuita.

La iniciativa, creada en Francia en 1982, promueve el acceso libre a la música y fomenta espacios para que artistas emergentes y consolidados compartan su talento con el público. Con el paso de los años, la celebración se ha convertido en una tradición en República Dominicana, congregando cada junio a miles de personas en torno a la diversidad musical y el intercambio cultural.

Una programación para todo el país

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/subtropicwebb-5-estacion-subtropico-cb583e28.jpeg La banda Estación Subtrópico. (FUENTE EXTERNA)

La edición 2026 ofrecerá conciertos, presentaciones artísticas, actividades familiares y proyecciones cinematográficas en distintas provincias, reafirmando su compromiso de acercar la cultura a nuevos públicos.

Santo Domingo

La programación en la capital inició el 11 de junio con el tradicional Festival de Jazz en Casa de Teatro.

Las actividades continuarán el 12 de junio a las 4:00 de la tarde con la Fiesta de la Música Infantil en la Alianza Francesa de Santo Domingo, una jornada diseñada para acercar a los niños al universo musical y brindar visibilidad a agrupaciones juveniles y proyectos emergentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/celia-wa-copyright-coline-fragnol-3-d950923f.jpg La cantante Celia Wa. (COLINE FRAGNOL)

El plato fuerte de la celebración tendrá lugar el 20 de junio a las 7:00 de la noche en el Centro Cultural de España, con un concierto gratuito que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales.

Entre ellos figura Celia Wa (Francia/Guadalupe), cantante, flautista y multiinstrumentista reconocida por su propuesta de neo soul caribeño, que fusiona influencias afrocaribeñas, soul y sonidos contemporáneos. La artista ofrecerá dos presentaciones en el país: el 19 de junio en Santiago y el 20 de junio en Santo Domingo.

También participará Diego Jaar, cantautor dominicano que combina la canción de autor con el pop latino y una marcada identidad caribeña, así como Estación Subtrópico, proyecto artístico-cultural que integra elementos del folclore dominicano y la música electrónica en una propuesta innovadora.

Ese mismo día, a las 5:00 de la tarde, Zona Bici será escenario de la presentación de Luitomá, músico y compositor dominicano cuya obra explora una "nostalgia dulce" a través de la fusión del rock, el pop y la canción de autor caribeña.

Las Terrenas

La Fiesta de la Música llegará a Las Terrenas el 12 de junio a las 6:00 de la tarde con una presentación de fin de curso de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Las Terrenas, que tendrá lugar en el Sporting Club.

Santiago

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Santiago La programación en Santiago incluirá diversas actividades culturales durante todo el mes: 13 de junio, 4:00 p.m.: Teatro musical inclusivo Puertas, a cargo del Studio de Teatro Wendy Queliz, en Ágora Center.



19 de junio, 8:00 p.m.: Concierto de Celia Wa en el Centro León.



22 de junio, 8:00 p.m.: Lunes de Jazz en 178 Bar.



25 de junio, desde las 4:00 p.m.: Tarima Abierta en la Universidad ISA.

La programación en Santiago incluirá diversas actividades culturales durante todo el mes:

13 de junio, 4:00 p.m.: Teatro musical inclusivo Puertas, a cargo del Studio de Teatro Wendy Queliz, en Ágora Center.

19 de junio, 8:00 p.m.: Concierto de Celia Wa en el Centro León.

22 de junio, 8:00 p.m.: Lunes de Jazz en 178 Bar.

25 de junio, desde las 4:00 p.m.: Tarima Abierta en la Universidad ISA.

Punta Cana

La región Este también se sumará a la celebración con dos conciertos programados para el 19 de junio a las 7:00 de la noche en Maestro Beer Garden y el 20 de junio, a la misma hora, en La Fábrica, Punta Cana Village.

Cine y música en homenaje a Charles Aznavour

Como parte de la programación cultural, se proyectará la película Monsieur Aznavour, un recorrido por la vida y trayectoria del legendario cantante francés Charles Aznavour, desde sus orígenes como hijo de refugiados hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la música francófona, con más de 1,200 canciones interpretadas a lo largo de su carrera.

Las funciones se realizarán el 21 de junio a las 6:00 de la tarde en el Cine Teatro ISSFFAA, en Santo Domingo, y el 24 de junio a las 7:00 de la noche en el Centro de Convenciones UTESA, en Santiago.

Con esta programación ampliada, la Fiesta de la Música 2026 reafirma su misión de democratizar el acceso a la cultura y fortalecer los vínculos entre Francia y República Dominicana a través de la música, el arte y la convivencia comunitaria.