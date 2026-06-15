Miriam Cruz alerta sobre intento de fraude usando su nombre para falsas contrataciones artísticas

Miriam Cruz alertó sobre un presunto fraude en el que personas desconocidas utilizan su nombre y el de su equipo para solicitar pagos por supuestas contrataciones artísticas a través de WhatsApp. ( FUENTE EXTERNA )

La merenguera dominicana Miriam Cruz emitió una advertencia pública a sus seguidores, empresarios, promotores y al público en general tras detectar un presunto esquema de fraude en el que personas desconocidas utilizan su nombre para gestionar falsas contrataciones artísticas.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la artista informó que individuos ajenos a su organización están utilizando un número de WhatsApp no autorizado para hacerse pasar por ella o por integrantes de su equipo de trabajo, con el objetivo de solicitar depósitos, abonos o pagos relacionados con supuestas presentaciones y eventos.

La oficina de representación de la intérprete aclaró que Miriam Cruz no realiza negociaciones ni contrataciones directamente mediante WhatsApp, ni solicita depósitos personales para la confirmación de espectáculos.

Asimismo, precisó que todas las contrataciones de la artista se gestionan exclusivamente a través de sus representantes y canales oficiales autorizados, por lo que cualquier propuesta recibida desde números no identificados debe ser verificada antes de realizar cualquier transacción económica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/befunky-collage-2026-06-15t171026633-17e75f62.jpg

En el comunicado, el equipo de la cantante exhortó a las personas que reciban mensajes sospechosos o solicitudes de dinero a abstenerse de efectuar pagos y a comunicarse de inmediato con los canales oficiales de la artista para confirmar la autenticidad de la información.

La representación de Miriam Cruz agradeció la colaboración del público y reiteró su llamado a mantenerse alerta para evitar que más personas puedan resultar afectadas por este tipo de prácticas fraudulentas, cada vez más frecuentes en el ámbito artístico y del entretenimiento.

Te puede interesar Miriam Cruz presenta su nuevo álbum "Me enamoré de ti"

Más

La advertencia fue emitida por la Oficina de Representación de Miriam Cruz y Landolfi Music Group, quienes aseguraron que continuarán informando sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a seguidores, empresarios o contratantes.