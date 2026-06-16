Dixson Waz lleva el dembow dominicano al escenario mundial con Visa rumbo al Mundial FIFA 2026

"Toco Toco To" de Dixson Waz es la banda sonora de una campaña global hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El dembow dominicano continúa conquistando escenarios globales. En esta ocasión, el artista Dixson Waz alcanza un nuevo logro en su carrera tras la selección de su éxito "Toco Toco To" para formar parte de la campaña global de Visa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así como de la nueva estrategia publicitaria de Movistar Prosegur.

La inclusión del tema en la campaña mundial integra a las figuras más influyentes del entretenimiento y el deporte, entre ellas las estrellas del fútbol Lamine Yamal y Erling Haaland, junto al reconocido actor estadounidense Jason Sudeikis, ganador de múltiples premios Emmy por la exitosa serie Ted Lasso.

La campaña será vista por millones de personas alrededor del mundo durante el camino hacia el evento deportivo más importante del planeta, fortaleciendo el posicionamiento de Dixson Waz como uno de los artistas dominicanos con mayor presencia dentro del mercado de las sincronizaciones musicales, industria especializada en la integración de música en publicidad, cine, televisión, videojuegos y plataformas digitales.

A lo largo de los últimos años, Dixson Waz ha construido un catálogo con alcance internacional que trasciende los circuitos tradicionales de la música urbana. Entre sus principales logros destacan:

Inclusión de canciones en producciones de Netflix y Amazon Prime Video .

en producciones de y . Participación en la banda sonora oficial de Fast & Furious 9 .

en la oficial de . Presencia en franquicias globales como Fortnite , Just Dance y Valorant .

, y . Colaboraciones con marcas y plataformas como Visa, Movistar Prosegur , Deezer, KitchenAid, Xbox, Red Bull Dance y Zumba.

La incorporación de "Toco Toco To" a la campaña de Visa para la FIFA World Cup 2026™ representa uno de los hitos más importantes de su trayectoria.

De Europa a Latinoamérica

"Llevar nuestra música a plataformas como Netflix, grandes videojuegos y ahora al Mundial de la FIFA junto a Visa y Movistar Prosegur demuestra que los ritmos que creamos no tienen fronteras. El verdadero éxito es lograr que algunas de las multinacionales más importantes del mundo busquen tu sonido para sus campañas principales y, al mismo tiempo, tener la bendición de conectar con el público en escenarios de Europa y Latinoamérica", expresó Dixson Waz.

El anuncio llega en un momento de gran crecimiento para Dixson Waz, quien culminó una gira por Europa, presentándose ante miles de seguidores en distintas ciudades del continente, indica una nota de prensa.

Ahora, se prepara para iniciar su Tour Latinoamérica 2026, que arrancará en México durante el mes de julio y continuará por Argentina y Chile en agosto, consolidando su expansión tanto en la industria musical como en el circuito internacional de espectáculos en vivo.