Tribunal de EE. UU. reabre proceso sobre la administración del catálogo musical de Dhario Primero

El conflicto por la musica de Dhario Primero vuelve a los tribunales estadounidenses. El proceso judicial involucra a familiares del artista y a la corporación RR Entertainment Music Corp. en torno a la administración de su catálogo musical. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal federal de los Estados Unidos reabrió un proceso judicial relacionado con la titularidad, administración y control del catálogo musical del artista dominicano Dhario Primero, tras la presentación de nuevos planteamientos por parte de los involucrados en el caso.

Según una nota de prensa enviada a Diario Libre, el proceso se desarrolla en el contexto de una controversia entre familiares del intérprete sobre la gestión de su patrimonio musical. Según la información suministrada, el conflicto involucra a nueve hijos del artista y se centra en la autoridad para administrar su obra.

El caso se produce después de que Ranphys Ortiz, Dario Jr. Ortiz y Raphael Primero, a través de la corporación RR Entertainment Music Corp., obtuvieran una decisión favorable el 5 de enero, cuando un tribunal desestimó una demanda presentada en su contra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/whatsapp-image-2026-06-16-at-101052-am-e88bfac8.jpeg

De acuerdo con la información, la primera audiencia de esta nueva etapa del proceso fue programada para el 18 de junio. Durante esa audiencia, el tribunal conocerá los argumentos presentados por la parte demandante en relación con los derechos sobre el catálogo musical del artista.

Los representantes de RR Entertainment Music Corp. informaron que continuarán participando en el proceso judicial y sostienen que sus derechos sobre la administración de la obra se fundamentan en acuerdos suscritos en 2008.

Asimismo, la corporación indicó que cualquier autorización, comunicación o gestión relacionada con el catálogo musical de Dhario Primero debe realizarse a través de la entidad. Según su posición, esta disposición también aplica al catálogo del compositor Rafael Américo Reynoso.

Más

La empresa señaló además que la documentación y las comunicaciones oficiales relacionadas con Dhario Primero se encuentran disponibles a través del portal www.dharioprimero.com .

oficiales relacionadas con se encuentran disponibles a través del portal . De acuerdo con la información suministrada por la corporación, la música del artista permanece fuera de las plataformas digitales y actualmente no existen redes sociales oficiales activas asociadas a su figura.

Te puede interesar Fallece el cantautor dominicano Dhario Primero

El proceso continúa en la jurisdicción federal estadounidense y permanecerá sujeto a las decisiones que adopte el tribunal durante las próximas audiencias.