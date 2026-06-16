Gilberto Santa Rosa presenta la colaboración más especial de su carrera junto a su nieto Ian Marco

El reconocido salsero Gilberto Santa Rosa grabó un emotivo tema con su nieto Ian Marco. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa presenta este viernes "Consejo de un abuelo", una emotiva composición de Juan José Hernández que marca un momento especial en su vida personal y artística: por primera vez comparte una grabación junto a su nieto, Ian Marco Santa Rosa.

El lanzamiento, que llega en vísperas de la celebración del Día de los Padres, es una obra cargada de amor, enseñanzas y recuerdos familiares que cobran vida a través de la música.

En "Consejo de un Abuelo", la dulce voz de Ian Marco se entrelaza con la inconfundible interpretación del llamado "Caballero de la Salsa" para dar forma a una entrañable conversación musical entre abuelo y nieto.

El tema aborda la importancia de la familia, la memoria y la presencia afectiva, al tiempo que transmite valores universales como el respeto, la fe, la bondad y el acompañamiento a los seres queridos a lo largo de la vida.

"Todos hemos tenido una persona que nos enseñó algo importante, que nos tomó de la mano cuando más lo necesitábamos, que nos contó historias y nos ayudó a convertirnos en quienes somos hoy. Esta canción nace de ese sentimiento que sentimos por quienes dejan huellas permanentes en nuestras vidas. Para mí es algo muy personal, y compartirlo con mi nieto la hace todavía más especial", expresó Gilberto Santa Rosa.

Más que un sencillo, la producción representa una de las propuestas más íntimas y significativas de la trayectoria del artista. Alejada de tendencias pasajeras o fórmulas comerciales, la canción surge como un homenaje sincero a los vínculos familiares y al legado emocional que se transmite de generación en generación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/consejo-de-un-abuelo-gilberto-santa-rosa-06714cd8.jpg La canción estará disponible desde el 19 de septiembre.

"Consejo de un abuelo" fue escrita y compuesta por Juan José Hernández, quien además tuvo a su cargo los arreglos musicales, las guitarras acústicas y rítmicas, los teclados, la programación y la ingeniería de grabación junto a Rolando Alejandro.

La mezcla estuvo a cargo de Will Datill, mientras que la masterización fue realizada por Rolando Alejandro.

La producción musical cuenta además con la participación de Joseph Rivera en el piano, José Meléndez en el bajo, David Rivera en la batería, Sammy García en el bongó y Will Datill en la guitarra eléctrica.

Distribuido por Dreams and Facts, LLC en alianza con InnerCat Music Group, "Consejo de un Abuelo" estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este viernes 19 de junio.