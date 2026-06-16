Lápiz Conciente celebrará 20 años de carrera con concierto en Nueva York

Lápiz Conciente festeja dos décadas de música con única presentación en el United Palace. ( FUENTE EXTERNA )

El exponente urbano dominicano Lápiz Conciente anunció la celebración de sus 20 años de trayectoria artística con un gran concierto dirigido a la diáspora dominicana en Estados Unidos.

El intérprete, conocido como "El Papá del Rap", expresó que la historia vuelve a repetirse al reencontrarse con sus seguidores en el área triestatal, escenario donde ha cosechado importantes momentos de su carrera musical.

Función esperada

La presentación está pautada para el próximo sábado 12 de septiembre en el emblemático United Palace, ubicado en el sector de Uptown, Nueva York, y será la única función programada para la zona.

El espectáculo promete recorrer los éxitos que han marcado las dos décadas de carrera del artista, considerado una de las figuras más influyentes del rap dominicano.

Durante la velada, Lápiz Conciente ofrecerá un recorrido por los temas que lo han consolidado como uno de los referentes del género urbano en República Dominicana y entre los dominicanos residentes en el exterior.

La producción destacó que este concierto representa una celebración especial junto a la diáspora dominicana, que ha respaldado la carrera del artista desde sus inicios.

Las boletas para el evento están disponibles a través de Boletos Express.