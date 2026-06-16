Sigma celebrará sus 20 años de trayectoria con concierto tributo a la música anime

Los integrantes de Sigma, quienes celebrarán sus 20 años de trayectoria con concierto tributo a la música anime. ( FUENTE EXTERNA )

Los amantes del anime y la música en vivo tienen una cita especial el próximo viernes 19 de junio, cuando la agrupación Sigma continúe su gira nacional de conciertos con una presentación especial dedicada a los más icónicos temas de series japonesas.

Como parte de la celebración de su 20 aniversario, la banda ofrecerá el espectáculo "Nakama Night", un concierto tributo a los openings y canciones más populares del universo anime. El evento tendrá lugar en Shots Bar, a partir de las 8:00 de la noche, con entrada gratuita.

Sigma está integrada por los músicos Máximo Plasencia, Luis Vásquez, Samuel Genao, Ivonne Rodríguez y Sly de Moya, quienes han preparado un repertorio especial para revivir la emoción de series que han marcado generaciones de fanáticos.

La noche promete una combinación de nostalgia, energía y música en vivo, interpretando temas inspirados en reconocidas producciones del anime. Además, el concierto forma parte del tour nacional con el que la agrupación celebra dos décadas de trayectoria artística, llevando su propuesta musical a distintos escenarios del país.

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El evento está dirigido a mayores de 18 años y representa una oportunidad para que seguidores del anime y la música en vivo disfruten de una experiencia diferente junto a una de las bandas más reconocidas dentro de este género de tributos.

Datos

Evento Nakama Night – Anime Openings Tributo Live Music Fecha Viernes 19 de junio Lugar Shots Bar Hora 8:00 p.m. Entrada Gratis (sin cover) Artista Sigma – Tour 20 Aniversario