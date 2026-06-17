J Álvarez continúa gira internacional con presentaciones en Europa y América Latina

Una imagen de archivo de J Álvarez posando. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante puertorriqueño J Álvarez continúa desarrollando su gira internacional “Luxury Tour 2026”, con presentaciones en Europa y distintos países de América durante los últimos meses.

La etapa europea del recorrido incluyó conciertos en ciudades de España como Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia y Murcia. Durante una de las presentaciones en ese país, el artista compartió escenario con la cantante española Bad Gyal, una participación que generó reacciones en redes sociales.

La gira también ha llegado a países de América. En Canadá, J Álvarez se presentó en Calgary, Vancouver y Montreal, mientras que en Chile realizó un concierto en el Movistar Arena de Santiago.

En Colombia, el intérprete formó parte del cartel del festival La Solar, además de ofrecer actuaciones en Medellín y Bogotá. El recorrido incluyó igualmente una presentación en Mar del Plata, Argentina.

De acuerdo con información de su equipo, el artista trabaja actualmente en nuevos sencillos que serán publicados este año bajo su sello discográfico On Top Of The World Music.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-35133-pm-7a0da5c3.jpeg J Álvarez.

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La gira continuará en los próximos meses con fechas programadas en Centroamérica, el Caribe y Puerto Rico. Asimismo, está prevista su participación en festivales como el Baja Beach Fest, en México, y el Coca-Cola Flow Fest.

El “Luxury Tour 2026” forma parte de la agenda de presentaciones internacionales del artista durante este año.

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