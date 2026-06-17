Jennifer López afirma que tuvo poca ayuda en la crianza de sus hijos con Marc Anthony

Marc Anthony junto a sus hijos Emme y Max. Jennifer López habló sobre la crianza de los gemelos durante una entrevista en un pódcast. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante y actriz Jennifer López aseguró que recibió poca ayuda durante la crianza de sus hijos Emme y Max, nacidos de su matrimonio con Marc Anthony.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el pódcast SmartLess, donde reflexionó sobre su experiencia como madre al comentar la reciente graduación de los gemelos de la escuela secundaria.

Durante la conversación, Lopez expresó satisfacción por los logros académicos de sus hijos, quienes, según indicó, fueron admitidos en las universidades a las que aspiraban y obtuvieron becas para continuar sus estudios.

"Ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí, y ser realmente feliz. Mis dos hijos fueron admitidos en todas las universidades a las que querían ir. Ambos obtuvieron becas y van a estudiar donde desean", dijo la cantante en el podcast.

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Al referirse al proceso de crianza, la artista señaló que siente orgullo por el camino recorrido junto a sus hijos y afirmó que contó con poca ayuda durante esa etapa.

"Pensé: ´Lo hiciste todo tú sola´. Eso es genial. Como si hubieras tenido muy poca ayuda", comentó durante la entrevista.

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López y Marc Anthony estuvieron casados entre 2004 y 2011. Fruto de esa relación nacieron los gemelos Emme y Max, quienes actualmente se preparan para iniciar sus estudios universitarios.

estuvieron casados entre 2004 y 2011. Fruto de esa relación nacieron los gemelos Emme y Max, quienes actualmente se preparan para iniciar sus estudios universitarios. Las declaraciones de la artista han generado atención en medios de entretenimiento y entre sus seguidores, debido a las referencias realizadas sobre la crianza de sus hijos y su experiencia como madre.