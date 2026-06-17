Comunicado oficial sobre la salud de Alex Bueno: No está intubado, permanece en cuidados intensivos

Equipo de trabajo revela el verdadero estado de salud de Alex Bueno tras su internamiento en un centro de salud de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo del cantante dominicano Alex Bueno informó a Diario Libre, vía un comunicado, que el artista permanece ingresado en una unidad de cuidados intensivos, donde recibe atención médica especializada tras presentar complicaciones en su estado de salud durante las últimas semanas.

La información fue dada a conocer por sus representantes, familiares y allegados, con el objetivo de aclarar versiones difundidas recientemente sobre la condición médica del intérprete.

Según el documento, en septiembre de 2025 Alex Bueno fue trasladado a Estados Unidos luego de que se le detectara un tumor cerebral. La lesión fue extirpada mediante una intervención quirúrgica que, de acuerdo con el comunicado, se realizó con éxito.

Posteriormente, los estudios médicos identificaron células cancerígenas en el tejido extraído, por lo que el artista inició un tratamiento preventivo. El equipo indicó que la evolución fue favorable y que no presentó secuelas neurológicas derivadas del procedimiento.

El comunicado señala además que, durante los exámenes de seguimiento, fueron detectadas células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo. La información sobre esta etapa del tratamiento se mantuvo en reserva por decisión del propio artista y su entorno familiar.

De acuerdo con sus representantes, la recuperación avanzaba de manera positiva hasta hace aproximadamente tres semanas, cuando presentó una disminución considerable en los niveles de sodio y presión arterial, situación que provocó un deterioro físico y complicaciones en su cuadro clínico.

Actualmente, Alex Bueno permanece bajo observación médica en una unidad de cuidados intensivos. El comunicado precisa que el cantante no se encuentra intubado.

Familiares y miembros de su equipo agradecieron las muestras de apoyo recibidas y solicitaron respeto a la privacidad del artista y de su familia mientras continúa su proceso de recuperación.

A continuación, el comunicado

Comunicado Oficial - Estado de Salud de Alex Bueno

Comunicado Oficial Sobre el estado de salud de Alex Bueno A nuestra comunidad, seguidores y medios de comunicación: Ante las recientes informaciones difundidas sobre el estado de salud de nuestro querido artista Alex Bueno, compartimos el presente comunicado con el propósito de ofrecer información precisa y actualizada sobre su situación médica. En septiembre de 2025, Alex Bueno fue trasladado a los Estados Unidos luego de que se le detectara un pequeño tumor cerebral. La intervención quirúrgica realizada para su extirpación fue exitosa y permitió prevenir complicaciones mayores. Posteriormente, los estudios realizados determinaron la presencia de células cancerígenas en la lesión extraída, motivo por el cual inició un tratamiento preventivo. Su evolución fue satisfactoria y no presentó secuelas neurológicas. Durante los exámenes de seguimiento se identificaron células cancerígenas en otras áreas de su organismo. En ejercicio de su derecho a la privacidad, el artista decidió mantener esta etapa de su tratamiento en el ámbito personal, decisión que ha sido respetada por su familia y equipo de trabajo. La evolución de su proceso médico avanzaba favorablemente hasta hace aproximadamente tres semanas, cuando presentó una disminución considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, situación que provocó un deterioro físico y una complicación en su cuadro clínico. Actualmente, Alex Bueno permanece ingresado en una unidad de cuidados intensivos, donde recibe atención médica especializada. Informamos además que el artista no se encuentra intubado. Continuamos atentos a su evolución y agradecemos las muestras de apoyo, solidaridad y respeto recibidas durante este proceso. Solicitamos a los medios de comunicación y al público en general respetar la privacidad del artista y de su familia mientras continúa su recuperación. Equipo de Alex Bueno