Acroarte lamenta el fallecimiento del artista Alex Bueno

Acroarte reconoció en en vida a Alex Bueno con el Soberano Especial y destacó su extraordinario talento, carisma y aporte a la música nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del destacado merenguero dominicano Alex Bueno, ocurrido este jueves en la ciudad de Nueva York, tras librar una prolongada batalla contra un cáncer cerebral que le fue diagnosticado en septiembre de 2025.

En una nota enviada a nuestra institución destacó que la partida física de Alex Bueno representa una gran pérdida para la música dominicana y para toda la industria artística nacional "por su extraordinario talento, carisma y valioso aporte al merengue, la bachata y otros géneros tropicales".

Acroarte recordó que, a lo largo de su exitosa trayectoria, el artista participó en diversas producciones y que fue reconocido por su destacada labor musical, incluyendo uno de los máximos galardones otorgados por los Premios Soberano, pues en el 2019 recibió la estatuilla del Soberano al Mérito, reconocimiento que estuvo acompañado de un emotivo musical preparado en honor a su legado artístico y a su invaluable contribución a la cultura dominicana.

Asimismo, fue nominado en varias ocasiones por su destacada carrera artística: "Alex Bueno deja un legado musical que trascenderá generaciones. Su voz inconfundible y su repertorio de éxitos forman parte del patrimonio cultural dominicano".

"La voz, la afinación y la versatilidad interpretativa de Alex Bueno han enriquecido nuestra música durante décadas, agregando valor al merengue de los años dorados, la bachata, la salsa y el bolero. Alex además de haber sido un gran artista, fue también un excelente ser humano, sensible, sencillo y muy educado", manifestó Marivell Contreras presidenta de Acroarte.

El Comité Ejecutivo y los miembros de la institución extienden sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, colegas y seguidores, elevando plegarias por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de sus seres queridos en este difícil momento.