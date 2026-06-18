Adopae lamenta la muerte de Alex Bueno y resalta su invaluable legado artístico

Adopae lamenta la muerte de Alex Bueno. En esta imagen de archivo lo vemos posar frente a cámara.

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) manifestó este jueves su profundo pesar por el fallecimiento del destacado artista dominicano Alex Bueno, ocurrido en la ciudad de Nueva York a las 9:43 de la mañana, según informó oficialmente su equipo de trabajo.

A través de un comunicado, la entidad calificó la partida del intérprete como una pérdida irreparable para la música dominicana y para toda la comunidad artística nacional e internacional.

"Alex Bueno deja una huella imborrable en la historia musical del país gracias a una trayectoria de más de cuatro décadas, marcada por una voz privilegiada y una extraordinaria versatilidad interpretativa", expresó la organización.

Conocido cariñosamente como "El Mayimbito" y "El Ruiseñor de la Sierra", el artista conquistó el cariño de varias generaciones con éxitos como Colegiala, Jardín Prohibido, Que Vuelva y Ese Hombre Soy Yo, consolidándose como una de las figuras más admiradas de la música popular dominicana.

Aunque brilló en géneros como la bachata, la salsa y el bolero, Alex Bueno también dejó una marca significativa en el merengue, convirtiéndose en una de las voces más emblemáticas de la música nacional.

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Adopae recordó además que durante los últimos meses el cantante enfrentó serios problemas de salud tras ser diagnosticado con un tumor cerebral en 2025, condición que posteriormente evolucionó a un proceso cancerígeno. Pese a las complicaciones médicas que lo mantuvieron ingresado en cuidados intensivos, el artista luchó con determinación hasta sus últimos días.

La Junta Directiva y los miembros de la institución expresaron su solidaridad con los familiares, amigos, colegas y admiradores del artista, elevando oraciones por el descanso eterno de su alma.

"Pedimos a Dios que conceda fortaleza, consuelo y resignación a su familia en estos momentos de profunda tristeza", señala el comunicado.

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La entidad destacó que el legado de Alex Bueno permanecerá vivo en la memoria colectiva del pueblo dominicano y en el corazón de millones de personas que encontraron en sus canciones una fuente de alegría, inspiración y sentimiento.