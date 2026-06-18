×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Adopae lamenta la muerte de Alex Bueno
Adopae lamenta la muerte de Alex Bueno

Adopae lamenta la muerte de Alex Bueno y resalta su invaluable legado artístico

La entidad expresó su pesar por el fallecimiento del reconocido cantante dominicano y envió condolencias a sus familiares, amigos y seguidores

    Expandir imagen
    Adopae lamenta la muerte de Alex Bueno y resalta su invaluable legado artístico
    Adopae lamenta la muerte de Alex Bueno. En esta imagen de archivo lo vemos posar frente a cámara.

    La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) manifestó este jueves su profundo pesar por el fallecimiento del destacado artista dominicano Alex Bueno, ocurrido en la ciudad de Nueva York a las 9:43 de la mañana, según informó oficialmente su equipo de trabajo.

    A través de un comunicado, la entidad calificó la partida del intérprete como una pérdida irreparable para la música dominicana y para toda la comunidad artística nacional e internacional.

    "Alex Bueno deja una huella imborrable en la historia musical del país gracias a una trayectoria de más de cuatro décadas, marcada por una voz privilegiada y una extraordinaria versatilidad interpretativa", expresó la organización.

    Conocido cariñosamente como "El Mayimbito" y "El Ruiseñor de la Sierra", el artista conquistó el cariño de varias generaciones con éxitos como Colegiala, Jardín Prohibido, Que Vuelva y Ese Hombre Soy Yo, consolidándose como una de las figuras más admiradas de la música popular dominicana.

    Aunque brilló en géneros como la bachata, la salsa y el bolero, Alex Bueno también dejó una marca significativa en el merengue, convirtiéndose en una de las voces más emblemáticas de la música nacional.

    Expandir imagen
    Infografía
    • Adopae recordó además que durante los últimos meses el cantante enfrentó serios problemas de salud tras ser diagnosticado con un tumor cerebral en 2025, condición que posteriormente evolucionó a un proceso cancerígeno. Pese a las complicaciones médicas que lo mantuvieron ingresado en cuidados intensivos, el artista luchó con determinación hasta sus últimos días.

    La Junta Directiva y los miembros de la institución expresaron su solidaridad con los familiares, amigos, colegas y admiradores del artista, elevando oraciones por el descanso eterno de su alma.

    "Pedimos a Dios que conceda fortaleza, consuelo y resignación a su familia en estos momentos de profunda tristeza", señala el comunicado.

    Más

    La entidad destacó que el legado de Alex Bueno permanecerá vivo en la memoria colectiva del pueblo dominicano y en el corazón de millones de personas que encontraron en sus canciones una fuente de alegría, inspiración y sentimiento.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.