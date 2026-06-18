Arcángel anuncia concierto en Santiago como parte de la celebración de sus 20 años de carrera

Arcángel durante un concierto en el 2025. ( INSTAGRAM / @ARCANGEL )

Austin Santos, conocido artísticamente como Arcángel, anunció la realización de un concierto en Santiago de los Caballeros como parte de la gira con la que conmemora sus 20 años de trayectoria musical.

El espectáculo está programado para el próximo 25 de julio en el Estadio Cibao, según reveló el propio exponente urbano a través de un audiovisual difundido en sus redes sociales.

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En el video promocional, Arcángel incorpora elementos vinculados a la cultura de la región del Cibao. La producción inicia con un grupo de músicos de merengue típico interpretando el tema "Ganas de ti" en un encuentro ambientado en un entorno representativo de la zona norte del país.

Posteriormente, el artista aparece conduciendo una motocicleta y vistiendo una camiseta y una gorra de las Águilas Cibaeñas. Tras interactuar con los músicos, continúa su recorrido hasta llegar al Estadio Cibao, escenario elegido para la presentación.

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"República Dominicana, mi segunda casa. En esta ocasión le toca al Cibao celebrar los 20 años de La Maravilla, digo, de la octava maravilla. Boletos a la venta mañana a las 10:00 de la mañana en Tuboleta.com.do", expresó el cantante en el audiovisual.

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Al llegar al estadio, confirmó la fecha del evento con un mensaje dirigido a sus seguidores : "Pa´ acá es que vengo yo. Este próximo 25 de julio , acá te veo".

dirigido a sus : "Pa´ acá es que vengo yo. Este próximo , acá te veo". La presentación forma parte de una gira conmemorativa que recorrerá distintas ciudades y que incluirá un repertorio basado en las canciones que han marcado las dos décadas de carrera del exponente urbano.