Juven apuesta por la salsa con el lanzamiento de "Me saliste falsa"

Juven debuta como cantante de salsa con el sencillo "Me saliste falsa", una composición propia con arreglos de Renato Febles. ( SUMINISTRADA )

El joven intérprete Juven ha decidido dar un giro a su carrera artística al incursionar formalmente en la salsa con el lanzamiento de su primer sencillo en ese género, titulado "Me saliste falsa", una composición de su autoría que ya comienza a ganar espacio en emisoras y plataformas digitales.

El artista, que inició su trayectoria musical interpretando temas urbanos influenciados por el R&B, explicó que la salsa siempre ocupó un lugar especial entre sus preferencias musicales, razón por la que decidió asumir el reto de explorar nuevos horizontes dentro de la industria.

"Me saliste falsa" cuenta con arreglos del reconocido músico Renato Febles, quien aportó su experiencia para dar forma a una propuesta que combina el sentimiento característico de la salsa con la frescura de una nueva generación de intérpretes.

Juven aseguró que la acogida del público ha superado sus expectativas desde el estreno del tema, una respuesta que considera fundamental para continuar desarrollando su carrera dentro de la música tropical.

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"Estoy sumamente agradecido por la receptividad que ha tenido esta canción. El apoyo de la gente ha sido un gran estímulo para seguir adelante y continuar trabajando en nuevos proyectos", expresó el cantante.

Una evolución natural en la carrera de Juven

El artista destacó que esta nueva etapa representa una evolución natural en su carrera, motivada por su admiración hacia los grandes exponentes de la salsa y el deseo de conectar con audiencias que valoran este género musical.

en su carrera, motivada por su hacia los grandes exponentes de la salsa y el deseo de conectar con audiencias que valoran este género musical. Con " Me saliste falsa ", Juven busca abrirse paso en el competitivo mercado salsero , apostando por una propuesta que combina letras románticas , una interpretación emotiva y arreglos contemporáneos.

", busca en el competitivo , apostando por una propuesta que combina , una interpretación emotiva y contemporáneos. El sencillo ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, donde continúa sumando reproducciones y generando comentarios positivos entre los seguidores de la música tropical.