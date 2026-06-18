Merengueros despiden a Alex Bueno: "La música dominicana pierde una voz extraordinaria"

Merengueros despiden a Alex Bueno. En esta imagen de archivo vemos al artista durante un concierto. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de Alex Bueno ha provocado una profunda conmoción en el mundo artístico dominicano. Figuras emblemáticas del merengue expresaron su dolor y rindieron homenaje al intérprete, quien falleció la mañana de este jueves 18 de junio en un centro de salud de la ciudad de Nueva York.

Aunque durante su trayectoria incursionó con éxito en géneros como la bachata, la salsa, la balada y el bolero, Alex Bueno dedicó gran parte de su carrera al merengue, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas y admiradas de la música dominicana.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Fernando Villalona , quien describió el impacto de la pérdida con palabras cargadas de sentimiento.

"Tengo un nudo en la garganta y el alma hecha pedazos. No encuentro palabras para expresar este inmenso dolor que siento por tu partida", escribió el llamado "Mayimbe", recordando la amistad que los unió durante décadas.

Por su parte, Sergio Vargas destacó tanto el talento artístico como la calidad humana de Bueno.

"La música dominicana pierde una voz extraordinaria, y yo pierdo a un amigo al que admiré y respeté profundamente", expresó el intérprete de "La Ventanita", quien recordó los escenarios, canciones y anécdotas compartidas con el artista.

La reina del merengue, Milly Quezada , también reaccionó a la noticia con un breve pero sentido mensaje: "A cantar en la eternidad mientras acá te recordaremos cantando... R.I.P.".

Mientras que Miriam Cruz resaltó el legado musical que deja el intérprete y recordó la colaboración que realizaron juntos en la bachata "Queda Algo".

"Hoy la música dominicana despide con profundo dolor a una de sus voces más queridas y completas", manifestó la merenguera, enviando además condolencias a sus familiares y seguidores.

El cantante Jossie Esteban elevó oraciones por el descanso eterno del artista y pidió consuelo para sus seres queridos, compartiendo varios pasajes bíblicos como mensaje de esperanza en medio del duelo.

De igual forma, Toño Rosario se unió a las muestras de pesar con un breve mensaje: "Que en paz descanses, mi hermano".

Un vacío

La partida de Alex Bueno deja un vacío difícil de llenar en la música popular dominicana. Dueño de una voz privilegiada y de una versatilidad que le permitió conquistar diversos géneros, su legado permanecerá vivo a través de canciones que marcaron generaciones y consolidaron su lugar entre los grandes artistas del país.