El último álbum que lanzó Alex Bueno en el que dejó una canción sobre sus caídas y resurgir

En marzo de 2025, Álex Bueno presentó ante la prensa su más última producción discográfica, "El Más Completo", un álbum compuesto por 15 canciones en el que explora seis géneros musicales distintos. ( FUENTE EXTERNA )

En marzo de 2025, el artista dominicano Alex Bueno presentó ante la prensa "El más completo", la que sería su última producción discográfica. El álbum reunió 15 canciones en seis géneros musicales merengue, salsa, balada, bolero, bachata y merengue típico, una muestra de la versatilidad que caracterizó su carrera durante más de cuatro décadas.

18 meses después de este momento en su carrera, este 18 de junio se informó del fallecimiento del intérprete de "Que vuelva" en la ciudad de Nueva York, cuya partida deja un profundo vacío en la música dominicana. Artistas como Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Fernando Villalona, Eddy Herrera o Sergio Vargas lamentaron el deceso de "el Mayimbito".

"Recordando su hermosa voz y su gran legado en la música dominicana. La paz del señor Jesús esté con toda su familia", expresó Guerra en una publicación compartida en Instagram.

Alex Bueno entregó en este álbum puro sentimiento. Sumado a la calidad del disco, este esfuerzo le valió una nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum de Merengue/Bachata.

"Este es mi primer trabajo con mi compañía AWB Music, hice una selección de seis géneros musicales porque me lo pedía mi público. Por eso me demoré un poquito en terminarla. Agradezco a mis periodistas, mis compañeros artistas y productores musicales que han tenido que ver con mi carrera a lo largo de más de 40 años de trayectoria", manifestaba entonces.

Dijo que la elección del nombre de la producción, "Alex Bueno, el más completo", justamente se debía a la capacidad de interpretar tantos géneros diferentes. "Le quisimos poner así porque en este álbum podrán escuchar seis géneros musicales".

En el encuentro con la prensa le dedicó un mensaje a los jóvenes interesados en la música: "Les exhorto a que desarrollen su talento con amor y pasión y, claro, fuera de las drogas y los vicios".

"Toqué fondo"

Una de estas canciones que pueden describirse como casi biográficas es "Toqué fondo" en la que se escucha la frase "toqué fondo, pero todavía estoy de pie".

Escrita e interpretada a dúo con el maestro Ramón Orlando, cuenta con un audiovisual protagonizado por Bueno, que va narrando ese episodio oscuro. Comienza con una escena del artista sentado en un mueble tomando y fumando mientras la madre le recrimina por verlo en ese estado. "Otra vez, ¿hasta cuando? O dejas las drogas o te vas", le exige el personaje en el videoclip.

En la vida real, su progenitora, a quien le decía cariñosamente doña Chachita, sufrió mucho por las decisiones que él tomó en su juventud en el apogeo de su carrera musical.

"Toqué fondo... como nadie, lo perdí todo, me vi en la calle, y a pesar de que no estabas, recordaba tus palabras... hasta el punto de llorar", reza el merengue en colaboración con Ramón Orlando.

En la canción, ambos amigos se reencuentran y se dan un fuerte abrazo lleno de admiración, al tiempo que cuentan sus penas luego de tiempo sin verse, mientras se proyectan imágenes de Alex Bueno (actuando) deambulando por las calles de Nueva York.

"Hermano... mi buen amigo, yo también por ti lloré, me dolía verte mal, y hoy mis ojos veo llorosos, pero de felicidad", suena el verso de Ramón Orlando en una composición que invita al ser humano a pararse de las caídas y no quedarse en el pasado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/392c9da8-0946-45ba-901e-9badd688b950-e20a1c9c.jpg Los merengueros que acudieron al estreno de la producción en 2025. (FUENTE EXTERNA)

En una entrevista con Diario Libre en 2024 para su concierto sinfónico en el Teatro Nacional, Alex Bueno reflexionaba: "Yo me diría a mí mismo: no uses alcohol, no uses drogas, he podido comprobar que la vida es más feliz sin esas cosas".

Otras canciones

Con buenas letras, arreglos y producción, le siguen los merengues "Gente luminosa", uno de los sencillos promocionados, también de corte positivo y de la autoría de Pedro Labandón Pérez ; "No juegues más", de la autoría de Leonardo Favio y "Te suplico", de Rigoberto Peralta Núñez.

Además, las bachatas, "Vuelve", de Félix Mirabal; "Yo el Juguete", de JC Fernández; "Hay amores", Brando Goicochea; "No te olvidaré", de Félix Mirabal e "Il ciep in stanza", de Gino Paoli y un popurrí con siete de las bachatas más icónicas de todos los tiempos.

También, el merengue típico "Esa mujer", de Víctor Víctor. Asimismo, las salsas "Un momento contigo", esta del propio Alex Bueno, "Compañera", de José Luis Azcona y la balada, "Amor regresa", de Félix Veloz y José Luis Azcona, así como el bolero "Lágrimas del alma", Boni Vilaseñor.

Con este álbum, Alex Bueno regresaba al bolero, un género que le dio fama en los 80 como temas como "Esa pared", "Ojitos negros", "El Mal querido", "La ruleta" y "Entre tu amor y mi amor".

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En el lanzamiento, Bueno agradeció a su mánager Yordy Torres, a Ramón Orlando y Manuel Tejada, El Prodigio, Pablo Rosario, Robinson Hernández, Darys Contreras y el fallecido Víctor Waill, quienes fueron los arreglistas de las canciones del disco.

Entre 2025 y 2026, incluso frente a graves problemas de salud, Alex Bueno continuó grabando música y lanzando nuevos proyectos, demostrando su amor por el arte hasta los últimos meses de su vida.

La salud del artista se había deteriorado progresivamente durante los últimos meses luego de que le detectaran un tumor cerebral, por el cual fue intervenido quirúrgicamente.

El análisis de la lesión detectó células cancerígenas, por lo que el cantante inició un tratamiento médico que enfrentó con la misma fortaleza y entrega que mostró a lo largo de toda su carrera artística.

Por el momento, no se han informado detalles de las honras fúnebres.