Oasis Ministry presenta "Agradecido", su nuevo mensaje de fe y esperanza

Oasis Ministry destaca la gratitud y refuerza el mensaje de salvación que identifica al ministerio musical. ( FUENTE EXTERNA )

La agrupación cristiana Oasis Ministry se encuentra promocionando su más reciente propuesta musical titulada "Agradecido", con la cual continúan siendo fieles al mensaje de salvación, que caracteriza su ministerio musical.

"Con esta canción quisimos enviar el mensaje de que estamos agradecidos de Dios, porque siempre ha estado presente, en cada temporada de nuestras vidas", explicó Elimart de la Rosa, miembro de la destacada agrupación y autor del tema.

La agrupación originaria de la ciudad de Higuey, provincia La Altagracia, promueve una exquisita lírica en el género afro cristiano que realizaron en colaboración con el reconocido cantante cristiano Madiel Lara.

"Para nosotros ha sido un honor haber grabado este tema con Madiel, un artista que ha sido nominado en múltiples ocasiones por sus álbumes y que siempre ha buscado influir, positivamente, en la juventud latinoamericana a través de su música", afirmo Rayniery de los Santos, productor musical de la canción y también integrante de Oasis Ministry.

En ese mismo tenor, "El audiovisual que acompaña a "Agradecido", fue grabado en la provincia de Samaná, escenario que aseguró hermosos colores tropicales.

La talentosa agrupación también está integrada por Karen Cedeño, Víctor Alfonso, Antonela Castillo, Daniel Guerrero y Greybin Aquino.