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Rick Ross en Punta Cana
Rick Ross en Punta Cana

Concierto de Rick Ross en República Dominicana promete sorpresas y entretenimiento

El Cata abrirá el espectáculo, que contará con la animación de El Happy y Khaotic, asegurando una noche llena de energía y diversión para los asistentes

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    Concierto de Rick Ross en República Dominicana promete sorpresas y entretenimiento
    El rapero y empresario estadounidense Rick Ross se presentará el próximo 4 de julio en la discoteca Imagine Punta Cana (The Cave), en una noche que coincide con la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El rapero y empresario Rick Ross aterrizará en la República Dominicana el próximo 4 de julio para una presentación exclusiva en la discoteca Imagine Punta Cana (The Cave).

    El concierto coincide con la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos y se perfila como uno de los eventos musicales más ambiciosos del verano caribeño.

    El anuncio se hizo oficial durante una rueda de prensa celebrada en el restaurante Il Cappuccino, en Santo Domingo. El productor Raymond Ramsey y el co-director ejecutivo Franklin de la Cruz ofrecieron los detalles del espectáculo, con El Cata sentado en la mesa principal como parte de la producción.

    El Cata abre

    El cantante dominicano El Cata tendrá a su cargo la apertura del show, lo que garantiza un arranque con identidad local antes de que Ross tome el control del escenario. La animación de la noche estará en manos de El Happy y Khaotic.

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    Los organizadores anticipan sorpresas e invitados especiales de perfil internacional, aunque sus nombres serán revelados en los próximos días. Dado el posicionamiento de Punta Cana como destino premium del Caribe, se espera la presencia de empresarios, figuras del entretenimiento e influencers de distintos países.

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    Infografía
    Raymond Ramsey, productor del concierto; el cantante dominicano El Cata; y Franklin de la Cruz, co-director ejecutivo, durante la rueda de prensa en la que anunciaron la presentación de Rick Ross en Imagine Punta Cana el próximo 4 de julio.

    Boletas

    • Las entradas de admisión general están disponibles e incluyen servicio de open bar.
    • También hay opciones VIP y Premium con mesas exclusivas y servicio de botellas para quienes buscan una experiencia más personalizada.
    • Las puertas de Imagine Punta Cana abrirán a las 9:30 de la noche. Informaciones e reservas en www.imaginepuntacana.com.
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