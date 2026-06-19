Lo que se sabe del traslado de los restos de Alex Bueno a República Dominicana

Alex Bueno durante la presentación de su más reciente producción discográfica, "El Más Completo", publicada en marzo de 2026 y nominada a los Latin Grammy. El artista falleció este jueves en Nueva York a causa de un cáncer cerebral. ( FUENTE EXTERNA )

Los restos mortales del cantante Alex Bueno, fallecido este jueves 18 de junio en Nueva York a causa de un cáncer cerebral, serán trasladados a República Dominicana tan pronto como sea posible y serán sepultados en República Dominicana, según reveló su mánager, Yordy Torres.

El artista dominicano falleció a los 62 años en la ciudad de Nueva York, a las 9:43 de la mañana, según informó su equipo de trabajo a través de un comunicado. El texto señalaba que su partida "deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones" de quienes lo amaron.

"Sus restos serán velados en Santo Domingo primero y posteriormente serán trasladados a San José de las Matas, su pueblo natal luego de que se complete el proceso en Nueva York", comentó

Torres, quien acompañó al artista durante todo su proceso de enfermedad, aseguró que Alex Bueno enfrentó el cáncer cerebral con optimismo, fe y el firme deseo de regresar a los escenarios. "Alex murió en paz", afirmó el representante durante una entrevista ofrecida este viernes en el programa El Despertador que se difunde por Color Visión.

"Alex murió en paz. Yo le decía: tú eres un guerrero, tú no estás dando unas galletas a todos nosotros. Siempre positivo, siempre con el deseo de volver al escenario", expresó Yordy Torres durante la entrevista, quien recordó que el artista dejó 7 hijos en la orfandad.

El tumor que nadie esperaba

La salud de Alex Bueno se había deteriorado de forma progresiva durante los últimos meses. En septiembre de 2025 fue hospitalizado tras un episodio de hipoglucemia, atribuido inicialmente al agotamiento físico y una agenda intensa de presentaciones. Posteriormente, estudios médicos revelaron la presencia de un tumor cerebral.

Aunque inicialmente su evolución fue calificada por su entorno como satisfactoria y sin secuelas neurológicas, exámenes posteriores detectaron la presencia de células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo.

Hace tres semanas, el artista experimentó una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que resultó en un decaimiento físico severo. Debido a este deterioro, permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el momento de su fallecimiento.

Un regreso que no pudo ser

Según reveló Yordy Torres en ese mismo espacio televisivo, en febrero de este año se realizaron ensayos con la orquesta con miras a un retorno artístico previsto para mayo, luego de que el tumor mostrara signos de estabilización. Semanas después, nuevas complicaciones truncaron ese sueño.

Alex Bueno grabó su último merengue en febrero de 2025 y su producción más reciente, El Más Completo, fue nominada a los Latin Grammy 2025, un reconocimiento que llegó en el momento más difícil de su vida.

Una carrera de más de cuatro décadas

Nacido como Alejandro Wigberto Bueno López el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, provincia Santiago, desde muy temprana edad mostró interés por la música.

Su primer gran paso lo dio en 1978, cuando ganó el Festival de la Voz organizado por Wilfrido Vargas. Aquel triunfo marcó el inicio de una carrera profesional que lo llevó a integrarse a la agrupación Santo Domingo All Star. La consolidación llegó en 1982 con el nacimiento de Alex Bueno y La Orquesta Liberación.

A lo largo de su trayectoria dominó el merengue, la bachata, la salsa, el bolero y la balada, convirtiéndose en una de las voces más versátiles e identificables de la música dominicana.

Una nación de luto

La muerte de Alex Bueno desató una ola de condolencias que desbordó los límites del mundo artístico. Colegas, gremios culturales, figuras políticas y miles de fanáticos se sumaron al duelo desde las primeras horas tras conocerse la noticia.

De la comunidad artística llegaron mensajes cargados de dolor. Fernando Villalona, el llamado Mayimbe, expresó que tenía "un nudo en la garganta y el alma hecha pedazos", recordando la amistad que los unió durante décadas.

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos, Adopae, calificó la partida del intérprete como una pérdida irreparable para la música dominicana y para toda la comunidad artística nacional e internacional, así como la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, entidad que destacó su extraordinario talento, carisma y valioso aporte al merengue, la bachata y otros géneros tropicales, y señaló que su voz forma parte del patrimonio cultural dominicano.

Desde el ámbito político también se elevaron voces de pesar. Representantes del gobierno y legisladores expresaron sus condolencias a través de redes sociales y comunicados, reconociendo en Alex Bueno a un embajador de la cultura dominicana que llevó el nombre del país a escenarios de América y Europa.

Los fanáticos, por su parte, inundaron las plataformas digitales con mensajes de despedida, fotografías de conciertos y fragmentos de sus canciones más queridas. Temas como Colegiala, Que vuelva y Ese hombre soy yo volvieron a sonar con fuerza como homenaje espontáneo a quien los hizo vibrar durante más de cuatro décadas.

El país espera sus restos

El traslado del cuerpo a República Dominicana abre paso a los homenajes oficiales que sus seguidores, músicos y figuras del espectáculo ya preparan para despedir a uno de los grandes de la música popular del Caribe. Alex Bueno deja una familia integrada por su esposa, siete hijos y seis nietos.