Felipe Cruz presentará en vivo las canciones de su nuevo álbum en "Nuevo Sol Live"

Felipe Cruz dará un espectáculo para los amantes de la música alternativa. ( FUENTE EZTERNA )

El joven cantante dominicano Felipe Cruz anunció la celebración de "Nuevo Sol Live", un concierto especial en el que presentará por primera vez las canciones de su nueva producción discográfica, en una noche que promete convertirse en uno de los momentos más importantes de su carrera artística.

El concierto se realizará mañana 20 de junio, a las 8:00 de la noche, en Los Reales Colonial, donde el artista compartirá con el público el resultado de un proceso creativo que tomó meses de trabajo, planificación y preparación.

La presentación marcará el debut en vivo de los temas que conforman su más reciente álbum, grabado en los estudios de los reconocidos músicos argentinos Fito Páez y Gustavo Cerati, una experiencia que Cruz considera fundamental en la evolución de su propuesta artística.

El anuncio

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/img-20260618-wa0047-1858341e.jpg Invitación. (FUENTE EXTERNA)

"Después de mucho tiempo de planificación, cambios e imprevistos, finalmente puedo anunciar Nuevo Sol Live, expresó el cantante a través de una publicación en su cuenta de Instagram y en la que dio a conocer los detalles del evento.

El espectáculo servirá como plataforma para mostrar el nuevo repertorio en un formato cercano e íntimo con sus seguidores.

La noche contará además con la participación de Camilo MF y El Grupo Grupo, quienes tendrán a su cargo la apertura del concierto, aportando una propuesta musical que complementará la experiencia artística de la velada.

Felipe Cruz se introduce a una nueva etapa en su carrera y conectar con el público a través de composiciones inéditas que reflejan su crecimiento musical y personal.

Las boletas para asistir a "Nuevo Sol Live" están disponibles a través de la plataforma Tix.do.