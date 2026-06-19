Doña Chachita, la madre que inspiró y acompañó a Alex Bueno hasta triunfar

La interpretación de "Ese hombre soy yo" por doña Francisca Mercedes López resurge tras la muerte de su hijo Alex Bueno. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de Alex Bueno ha provocado una serie de homenajes y recuerdos en las redes sociales.

Junto a los artistas y seguidores que se han manifestado ante la partida del intérprete de "Qué cara tan bonita", entre las imágenes que más han conmovido al público figura un video viejo de su madre, Francisca Mercedes López, conocida cariñosamente como "Chachita".

En el clip, que tiene una década, se puede ver a la progenitora en la sala de su casa en San José de las Matas interpretando con sentimiento y a capela la canción "Ese hombre soy yo", uno de los temas más emblemáticos del repertorio del artista.

La grabación volvió a viralizarse tras conocerse el fallecimiento del merenguero y bachatero. La escena adquiere un significado especial para los seguidores del intérprete, quienes recuerdan no solo su legado musical, sino también la estrecha relación que mantuvo con su madre durante toda su vida.

En otro video publicado este jueves en Facebook por el portal República Merengue, también se muestra a madre e hijo cantando. Alex Bueno tocaba la guitarra mientras cantaban "Quiéreme", de su producción de 1992 "Ternuras".

"Cada vez que tenía la oportunidad, Alex Bueno compartía momentos de calidad con su madre y sus seres queridos en su natal San José De Las Matas. Hoy su pueblo, su país, su gente alrededor del mundo lloran su partida", dice la publicación.

Más allá de ser una figura de apoyo en sus primeros pasos artísticos, Chachita fue una de las personas más influyentes en la vida de Alex Bueno. El artista la citaba en conciertos y canciones con la frase: "¡Ay Chachita, tu hijo!".

El propio cantante reconoció en numerosas ocasiones que los consejos de su madre fueron determinantes para enfrentar los desafíos de la fama, los tropiezos personales y las dificultades que atravesó a lo largo de su carrera.

El Soberano que Alex Bueno quiso compartir primero con su madre

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/madre-de-alex-bueno-y-premios-sobernaojpg-642df8df7d90b-0615518c.jpeg Alex Bueno junto a su madre.

La admiración que sentía por ella quedó evidenciada en marzo de 2019, cuando recibió un Soberano Especial durante la edición número 35 de Premios Soberano, en reconocimiento a sus cuatro décadas de trayectoria artística.

En la gala, también se le hizo un número musical con la mayoría de sus éxitos, incluyendo "Colegiala".

Días después de recibir la estatuilla, el denominado "Mayimbito" viajó a San José de las Matas para compartir el galardón con su madre. "Ay Chachita, tu hijo", escribió entonces el artista al publicar una fotografía junto a ella sosteniendo el premio, un gesto que reflejó el profundo agradecimiento que siempre manifestó hacia la mujer que lo acompañó desde sus inicios.

Doña Chachita también fue un pilar fundamental en los momentos más difíciles de la vida del intérprete. Durante años, Alex Bueno habló públicamente de sus luchas contra las adicciones y de cómo el respaldo de su familia, especialmente de su madre, fue esencial en su proceso de recuperación.

La influencia de Francisca Mercedes López trascendió el ámbito familiar. Según relató el propio cantante, ella soñaba con verlo triunfar en la música y fue una de las primeras personas en creer en su talento. Sus enseñanzas sobre la disciplina, la perseverancia y la fe quedaron grabadas en la vida del artista, quien convirtió el amor y el respeto hacia su madre en un tema recurrente de sus reflexiones públicas.

La muerte de Alex Bueno provocó una profunda conmoción en el mundo artístico dominicano. El intérprete falleció la mañana del jueves 18 de junio en un centro de salud de la ciudad de Nueva York, tras batallar contra un cáncer cerebral.

Sus canciones, su capacidad interpretativa en géneros como el merengue, la bachata, la salsa, el bolero y la balada, así como las lecciones que compartió sobre la vida, la fe y la superación permanecen como parte de su legado.