Artistas dominicanos rinden homenaje a Alex Bueno tras su fallecimiento

La oficina del artista compartirá los detalles de las honras fúnebres de Alex Bueno. ( DIARIO LIBRE )

La muerte de Alex Bueno provocó una profunda conmoción en el mundo artístico dominicano. Figuras emblemáticas del merengue expresaron su dolor y rindieron homenaje al intérprete, quien falleció la mañana del jueves 18 de junio en un centro de salud de la ciudad de Nueva York, tras batallar contra un cáncer cerebral.

Aunque durante su trayectoria incursionó con éxito en la bachata, la salsa, la balada y el bolero, Alex Bueno dedicó gran parte de su carrera al merengue, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas y admiradas de la música dominicana.

Las voces del dolor

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Fernando Villalona, quien describió el impacto de la pérdida con palabras cargadas de sentimiento. "Tengo un nudo en la garganta y el alma hecha pedazos. No encuentro palabras para expresar este inmenso dolor que siento por tu partida", escribió el llamado "Mayimbe", recordando la amistad que los unió durante décadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/concierto-de-fernando-villalona-en-la-fiesta-dominicana-en-panaca-5a3f210b.jpg Fernando Villalona valoró la trayectoria del artista.

Sergio Vargas destacó tanto el talento artístico como la calidad humana de Bueno. "La música dominicana pierde una voz extraordinaria, y yo pierdo a un amigo al que admiré y respeté profundamente", expresó el intérprete de La Ventanita, quien recordó los escenarios, canciones y anécdotas compartidas con el artista.

Miriam Cruz resaltó el legado musical que deja el intérprete y recordó la colaboración que realizaron juntos en la bachata Queda Algo. "Hoy la música dominicana despide con profundo dolor a una de sus voces más queridas y completas", manifestó la merenguera, enviando condolencias a sus familiares y seguidores.

El cantante Jossie Esteban elevó oraciones por el descanso eterno del artista y pidió consuelo para sus seres queridos, compartiendo varios pasajes bíblicos como mensaje de esperanza en medio del duelo. Toño Rosario se unió a las muestras de pesar con un breve mensaje: "Que en paz descanses, mi hermano". Milly Quezada escribió en Instagram: "A cantar en la eternidad, mientras acá te recordaremos cantando".

Los inicios

Nacido como Alejandro Wigberto Bueno López el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, provincia Santiago, desde muy temprana edad mostró interés por la música. En reuniones familiares, actividades escolares y celebraciones religiosas comenzó a desarrollar las habilidades que años más tarde lo convertirían en una de las voces más identificables del país.

Su primer gran paso lo dio en 1978, cuando ganó el Festival de la Voz organizado por Wilfrido Vargas. Aquel triunfo marcó el inicio de una carrera profesional que lo llevó a integrarse a la agrupación Santo Domingo All Star, donde comenzó a darse a conocer entre el público dominicano.

Consolidación

La consolidación llegó en 1982 con el nacimiento de Alex Bueno & La Orquesta Liberación. Durante ocho años, el proyecto produjo numerosos éxitos y permitió al cantante establecer una identidad artística propia dentro del merengue. Canciones como Colegiala, Querida, Esa pared, La radio, Jardín prohibido y El talismán pasaron a formar parte del cancionero popular dominicano.